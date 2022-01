Ci sono problemi ho. Mobile oggi 11 gennaio, per quanto riguarda le chiamate e la connessione dati. I disturbi sembra essere localizzati, per lo più, nelle zone di Pescara, L’Aquila e Chieti, e quindi con preponderanza in Abruzzo (questo non significa che tutto funzioni altrove, è bene chiarirlo subito).

I problemi ho. Mobile di oggi 11 gennaio vanno a braccetto con quelli già segnalati per conto di Vodafone: la rete del gestore rosso pare stia dando qualche segnale di squilibrio in data odierna, cosa che spiega anche il disservizio che stanno esperendo gli utenti dell’operatore virtuale, che ricordiamo essere controllato direttamente proprio da Vodafone. Non stupitevi se oggi 11 gennaio le chiamate e la connessione dati non si comportano come dovrebbero: potreste restare isolati, sotto questo punto di vista, per un periodo di tempo indeterminato (che speriamo duri il meno possibile).

Non deve essere facile non poter effettuare o ricevere chiamate, come pure non navigare su Internet, ma bisogna avere pazienza in questi casi (il black-out finirà prima o poi, i tecnici saranno sicuramente già a lavoro per risolvere la situazione in breve tempo). Aspettiamo di potervi dare notizie da parte del gestore telefonico, che sicuramente vorrà intervenire per spiegare un po’ le cose (vi consigliamo di tenere d’occhio i canali social di Vodafone, come pure quelli di ho. Mobile). Per il resto, un’altra cosa da fare sarebbe contattare l’assistenza clienti attraverso i mezzi messi a disposizione dal gestore rosso (qualcuno potrebbe anche non funzionare per le troppe segnalazioni che staranno arrivando), in modo da allertare chi di competenza dei problemi ho. Mobile attualmente in corso nella giornata di oggi 11 gennaio. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

