Risulta necessario ritornare sull’argomento della mail Iliad per conferma del metodo di pagamento giunta ai clienti del vettore in questi giorni. Dopo aver confermato la veridicità della comunicazione che non ha nulla a che vedere con tentativi di phishing e dunque qualche truffa, va chiarito anche un dettaglio non trascurabile relativo ad un addebito sul conto di chi ha effettuato, come suggerito, proprio il reinserimento dei propri dati bancari.

Perché la conferma dei propri dati

La mail Iliad per conferma del metodo di pagamento dei singoli clienti si è resa necessaria per un motivo ben preciso. L’Unione Europea ha stabilito nuovi criteri di sicurezza per i metodi di pagamento online e dunque si è reso necessario un aggiornamento di natura tecnica dell’area riservata del sito dell’operatore. Gli utenti ora sono chiamati a reinserire i dettagli del loro strumento di pagamento digitale prescelto proprio per assicurarsi il più elevato standard di sicurezza possibile.

Perché l’addebito di un centesimo sul conto

Dopo aver effettuato l’operazione suggerita nella mail Iliad e dunque aver reinserito i dati del proprio metodo di pagamento in area personale, in molti hanno notato un addebito di pochi centesimi sulla propria carta o conto personale. Si tratta di certo di una somma irrisoria ma il cui prelievo va comunque spiegato. Come riportato anche dallo stesso vettore attraverso il suo profilo Twitter, va considerato che la somma in se è utile per la pre-autorizzazione del metodo di pagamento e dunque per pure per la verifica della sua validità. La quota, seppur minima, verrà poi stornata nei prossimi giorni e dunque non andrà persa in nessun modo. Chiunque noterà la quota sottratta dal proprio conto non dovrà dunque temere alcunché. Si tratta di un’operazione standard e che non ha alcuna conseguenza sulle finanze dei clienti.