Si segnalano problemi Iliad di connessione ad Internet nella giornata di oggi 25 marzo, che probabilmente stanno procurando disagi anche agli utenti di Instagram e WhatsApp. Come già successo lo scorso 19 marzo (il down, in quel caso, fu molto più importante), le due piattaforme di messaggistica stentano a funzionare, facendo andare in panico tantissime persone. Per quanto riguarda i problemi Iliad di oggi 25 marzo, a dar fastidio è Internet mobile più che il segnale in generale (le chiamate telefoniche in entrata ed in uscita sembrano riuscire a partire).

Probabile che le disfunzioni dell’operatore di origini francesi siano in qualche modo legate ai malfunzionamenti che lamentano gli utenti di Instagram e WhatsApp, che pure stanno incontrando non poche difficoltà a far recapitare i propri messaggi ai rispettivi destinatari, così come a visualizzare le proprie storie o ad effettuare il login all’interno del social network delle foto.

Se siete tra quelli che purtroppo stanno facendo esperienza dei malfunzionamenti di cui sppra sappiate che il disturbo non riguarda voi soltanto, ma una buona fetta di utenti, e che chi di dovere sarà già a lavoro per sistemare le cose (i problemi Iliad, così come quelli relativi a Instagram e WhatsApp, potrebbero rientrare da un momento all’altro: non c’è motivo di preoccuparsi di restare isolati troppo a lungo). Tempo ancora qualche minuto e qualcosa potrebbe smuoversi. Vi terremo comunque aggiornati sui prossimi sviluppi della vicenda.

AGGIORNAMENTO 11.38: come vi avevamo anticipato, i problemi Iliad di oggi 25 marzo, per la maggior parte relativi alla connessione ad Internet, sembrano essere rientrati, e con essi anche i disturbi legati a Instagram e WhatsApp (adesso è chiaro che le due questioni fossero strettamente collegate). Siamo convinti che nel giro di una mezz’ora al massimo la questione potrà dirsi del tutto superata.