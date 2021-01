Sono ore abbastanza complicate per la rete Iliad, almeno stando alle indicazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere tra ieri e oggi, cui aggiungere anche esperienza diretta sul campo. Nella giornata di giovedì, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato delle anomalie riguardanti la connessione 4G. Per tutta la mattinata, infatti, abbiamo avuto disservizi vari che hanno creato non pochi disagi praticamente in tutta Italia. Ora abbiamo la conferma che il down non sia stato geolocalizzato, al contrario di quanto avviene spesso e volentieri in questi casi.

La rete Iliad fa registrare problemi di velocità con la connessione 4G

Il quadro che si è venuto a definire oggi è diverso per quanto concerne la rete Iliad. Nonostante l’accesso alla connessione 4G sia garantito a tutti, o quasi, i problemi veri e propri investono la velocità della connessione 4G. Pagine internet che si ricaricano con estrema lentezza e standard di navigazione inferiori addirittura al 3G. Questo lo scenario che abbiamo oggi 22 gennaio e che il sottoscritto può confermarvi. Dalle 10 di ieri mattina, più o meno, la situazione è abbastanza critica per coloro che non possono appoggiarsi ad una rete WiFi.

Va detto che in queste ore non siano pervenute comunicazioni ufficiali dall’operatore francese, quindi dal nostro punto di vista non è dato sapere a cosa siano dovuti i problemi che tra giovedì e venerdì hanno dapprima bloccato la rete Iliad, per poi rallentare in modo significativo la velocità di connessione 4G percepita dagli utenti. Resta il fatto che, al di là delle indicazioni da me riportate, potete seguire in tempo reale l’andamento delle segnalazioni da parte del pubblico tramite l’apposita pagina di Down Detector.

Vi terrò aggiornati nelle prossime ore, nel caso in cui dovessi riscontrare ancora problemi con la rete Iliad. Nel frattempo, commentate pure riportando la vostra recente esperienza.