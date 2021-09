Il trailer di Yellowstone 4 è un esplosivo susseguirsi di sequenze drammatiche che fa molta attenzione a non rispondere alle domande principali rimaste aperte al termine della stagione precedente, terminata con un cliffhanger enorme alla stregua di Dallas. In primis, chi ha sparato a John Dutton e chi è sopravvissuto agli attentati che hanno coinvolto l’intera famiglia nell’ultimo episodio?

Il primo trailer completo di Yellowstone 4 offre alcuni dettagli in più rispetto al precedente teaser che annunciava il debutto della stagione a novembre, pur senza rivelare ovviamente la sorte di John (Kevin Costner), Beth (Kelly Reilly) e Kayce Dutton (Luke Grimes). La serie di Paramount Network creata da Taylor Sheridan si prepara ad offrire molti colpi di scena anche grazie all’arrivo di tante new entry, alcune delle quali introdotte in questo trailer.

Yellowstone 4 dovrà innanzitutto chiarire la sorte del patriarca dei Dutton: nel trailer Rip Wheeler si avvicina al personaggio di Kevin Costner, lasciato esangue in strada dopo una tentata esecuzione, implorandolo di “non morire su di me“. La principale voce fuori campo del trailer è quella di Garrett (Will Patton). Il padre biologico di Jamie (Wes Bentley), la pecora nera dei Dutton, dopo aver spinto il figlio a pugnalare alle spalle il padre adottivo ora si lancia in digressioni filosofiche: “Giustizia, morale: queste sono parole inventate da uomini per spaventare e far desistere gli altri uomini dal riprendersi ciò che gli avevano rubato“. “E il giusto o sbagliato?” chiede Jamie. “Non esiste una cosa del genere“, risponde Garrett.

Nel trailer di Yellowstone 4 appaiono anche rivali di John Dutton Roarke (Josh Holloway) e Chief Rainwater (Gil Birmingham) prima che le parole “Tutti Pagano“, il claim di questa stagione, lampeggino sullo schermo. E almeno un personaggio potrebbe effettivamente pagare con la sua stessa vita, almeno stando alla reazione di Mia nel trovare Jimmy privo di sensi dopo una caduta da cavallo.

Yellowstone 4 debutta il 7 novembre su Paramount Network con una speciale première di due ore. In Italia la serie va in onda in prima visione sul canale satellitare Sky Atlantic e successivamente in chiaro su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre).