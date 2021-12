Col debutto di Yellowstone 4 su Sky Atlantic tornano i cowboy e le immense praterie del Montana che fanno da sfondo alle vicende della dinastia Dutton: l’acclamata serie tv neo-western col premio Oscar Kevin Costner è in onda anche in Italia dal 14 dicembre, in tv su Sky Atlantic e in streaming su Now.

Yellowstone 4 su Sky Atlantic va in onda con due episodi ogni martedì: scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i dieci nuovi capitoli fanno avanzare l’epopea familiare dei Dutton esplorando sempre di più il loro viscerale legame con lo sterminato ranch di cui sono proprietari da generazioni e che difendono, anche a costo della vita, dagli attacchi incrociati di chi vorrebbe ottenerne il controllo. John Dutton, proprietario del ranch e capofamiglia temuto e rispettato, difende il suo territorio e la sua famiglia da nemici personali e da una politica corrotta, mentre la guerra contro Market Equities è ancora in corso.

La première di Yellowstone 4 su Sky Atlantic riparte dal finale esplosivo della terza stagione, quando tutti i membri della famiglia sono stati oggetto di attentati: se John è rimasto colpito da un’arma da fuoco ed è rimasto a terra sul ciglio di una strada, anche i suoi figli Jamie, Bette e Kayce sono vittime di tentati omicidi. Il primo episodio rivela chi si è salvato dei Dutton e apre nuovi scenari per la prosecuzione dell’avvincente saga familiare tra storie di confine e lotte di potere in un’America ancora legata a valori novecenteschi.

In Yellowstone 4 su Sky Atlantic tornano Kevin Costner nei panni del cowboy John Dutton, e Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei suoi figli Bette, Kayce e Jamie. Nel cast anche Kelsey Chow, Cole Hauser, Gil Birmingham e Josh Holloway (l’ex Sawyer di Lost). La première della stagione 4, nonostante si confrontasse con l’atteso ritorno di Dexter, nella serie revival Dexter: New Blood, ha ottenuto un record di ascolti su Paramount Network negli Stati Uniti lo scorso novembre, conquistando ben 8 milioni di spettatori (11.4 milioni di spettatori considerando la trasmissione in simulcast), numeri eccezionali per un canale via cavo e in generale per qualsiasi prodotto televisivo nell’attuale panorama di enorme frammentazione dell’offerta. L’episodio vanta il record del più seguito di sempre nella storia di Yellowstone, con più del doppio del seguito rispetto alla premiere della terza stagione, che pure era stata un grande successo negli Stati Uniti (4,2 milioni di spettatori).















@ParamountNetwork/Sky

Yellowstone 4 su Sky Atlantic è in onda in prima visione assoluta e in prima serata dal 14 dicembre, disponibile on demand su Sky e in streaming su Now. Ecco le trame dei primi due episodi.

Il tremendo attacco multiplo ai Dutton prosegue, mentre tutti si chiedono chi ne sia il responsabile. Nel frattempo, Rip fa una promessa decisiva.

Preoccupato per John, Kayce lo segue nei boschi, e quando lo raggiunge hanno una discussione su chi possa essere il mandante dell’attacco.

Il successo di Yellowstone sta per generare anche due serie spin-off: il prequel 1883 e 6666.

