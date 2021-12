Il ritorno di Sara Ramirez in Grey’s Anatomy 18 sembra molto più vicino dopo le dichiarazioni dell’attrice, fresca del debutto in And Just Like That nel personaggio non binario del cabarettista e podcaster Che Diaz. La nuova avventura nel revival di Sex and The City non impedisce all’attrice di pensare ad un’eventuale apparizione nel medical drama di Shonda Rhimes, di cui è stata uno dei volti storici dalla seconda alla dodicesima stagione, prima di lasciarlo per cercare altri ruoli.

L’idea di riportare Sara Ramirez in Grey’s Anatomy 18 non è stata apertamente discussa dalla showrunner Krista Vernoff, ma la creatrice Shonda Rhimes ha sempre dichiarato in passato che le porte restavano aperte per l’attrice, come pure per Kate Walsh che è tornata in due episodi proprio nella nuova stagione. Per Ramirez, il ruolo della dottoressa bisex Torres è stato particolarmente importante, visto che ha favorito il coming out sulla sua bisessualità nel 2016, seguito da quello del 2020 con cui si è definita persona non binaria: l’attrice messicano-irlandese-americana (origini che rivendica anche il personaggio di Che Diaz in And Just Like That) ha raccontato in un’intervista a Glamour.com di essere “entrata nella mia queerness in modo incrementale nel tempo” e di aver vissuto le “esplorazioni più intense” in termini di orientamento sessuale durante il periodo trascorso alla Julliard School nei primi anni ’90. Ed è stata proprio lei a proporre alla Rhimes di trasformare il personaggio di Callie in una donna bisessuale, dicendole di non aver mai visto un personaggio “che abbracciasse la bisessualità” in tv: “Ho pensato, ecco la mia occasione per parlare. Così l’ho fatto. E Shonda ha detto: ‘Okay, facciamolo“.

E ora l’ipotesi di Sara Ramirez in Grey’s Anatomy 18 o in ipotetiche successive stagioni si fa più concreta, visto che l’attrice si dice pronta a tornare nel medical drama per indossare di nuovo il camice da chirurgo e scoprire cosa sia successo nel frattempo al suo personaggio a New York. A domanda diretta sulla sua disponibilità a rientrare nel cast, Ramirez risponde entusiasta.

Assolutamente. Non ti aspettavi quella risposta, vero? Se ci sarà una congiuntura astrale che avrà un senso, assolutamente sì. Amo la mia famiglia di Grey’s Anatomy. Sono così orgogliosa di loro per aver introdotto personaggi trans e personaggi non binari. È un bellissimo universo che hanno creato laggiù, e sono così grata di aver potuto farne parte. Immagino che Callie sia a New York. Non sono davvero sicura di cos’altro stia succedendo per la dottoressa Callie Torres, ma sono curiosa quanto i fan. Penso che sarebbe davvero emozionante vedere cosa sta facendo la dottoressa Callie Torres in questi giorni. Quindi sì, sono decisamente aperta a questo. Mi piacerebbe vederlo.

Non resta che attendere e scoprire se Sara Ramirez in Grey’s Anatomy 18 sarà una delle sorprese di questa stagione finora sottotono, che fatica ad ingranare nonostante episodi emozionanti come quelli che hanno visto il ritorno a Seattle di Addison Montgomery.

