L’incontro tra Addison e Meredith in Grey’s Anatomy 18×03, il primo col ritorno in scena di Kate Walsh a dieci anni dalla sua ultima apparizione nel medical nell’ottava stagione, ha saputo mixare tutti gli ingredienti capaci di renderlo apprezzabile dal pubblico storico della serie e del suo spin-off, Private Practice.

Addison e Meredith in Grey’s Anatomy 18×03 si sono riviste direttamente davanti al tavolo operatorio, una di fronte all’altra in una sala del Grey Sloan Memorial Hospital, dopo la presentazione con tanto di battuta iconica di Montgomery agli specializzandi dell’ospedale. A testimoniare il tempo passato ci sono i rispettivi riconoscimenti per cui si congratulano a vicenda e che da subito danno il senso di questo nuovo rapporto tra le due: non più una specializzanda e un chirurgo strutturato di fama, che si contendono lo stesso uomo, ma due professioniste a pari meriti, premiate ed acclamate dalla comunità scientifica e capaci di portare avanti ricerche rivoluzionarie con interventi pionieristici. Insieme, sotto gli occhi ammirati degli specializzandi dell’ospedale universitario, hanno portato a termine un trapianto di utero su una donna a cui era stato asportato dopo diverse gravidanze fallite: una storyline che sembra destinata a continuare nei prossimi episodi, visto il proposito della Montgomery di mettere la sua paziente nelle condizioni di realizzare il su sogno più grande, diventare madre. Poi l’azione si è spostata nei corridoi dell’ospedale e soprattutto nell’ascensore, da sempre luogo di rivelazioni e momenti di intimità per Grey’s Anatomy, smentendo ogni aspettativa di competizione feroce tra i due personaggi.

Qui Addison e Meredith in Grey’s Anatomy 18×03 hanno dato vita al momento più emotivamente e simbolicamente carico dell’intero episodio, nonché dell’intera stagione finora: se da un lato Montgomery piange la morte dell’ex marito Derek Shepherd avendola realizzata pienamente ora che è nel suo ospedale senza di lui, dall’altro Grey ha già metabolizzato quella sensazione e attraversato il lutto quotidiano di lavorare nello stesso posto in cui si era innamorata di lui. Le lacrime di Addison e l’abbraccio appena accennato di Meredith non sono solo la naturale evoluzione del dolore che unisce e fortifica, ma anche un inno alla sorellanza possibile pure tra persone che, un tempo, si sono odiate. Sorellanza indiscutibilmente viva anche con Amelia, che è stata “la persona” di Addison e vice versa nello spin-off Provate Practice: il loro abbraccio e la naturalezza del loro incontro chiudono un cerchio rimasto aperto con il trasferimento di Shepherd da Los Angeles a Seattle.

Il ritorno di Addison e Meredith in Grey’s Anatomy 18×03 fianco a fianco culmina nella scena dell’incontro con Zola e Bailey: finalmente l’ex moglie di Derek può conoscere i suoi figli e ritrovare qualcosa di lui in loro, realizzando che la sua eredità è ancora viva. Considerata l’assenza temporanea del personaggio di Maggie – l’attrice Kelly McCreary non è apparsa negli ultimi due episodi, forse perché incinta – potrebbe configurarsi un nuovo assetto nella serie, con Addison che subentra nella famiglia/tribù di Meredith e Amelia con molti momenti amarcord. Un ottimo viatico per un eventuale addio alla saga, su cui ormai si medita da tempo.