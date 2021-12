Gli episodi di Grey’s Anatomy 17 in onda lunedì 6 dicembre su La7 preparano il terreno ad un altro grande addio alla serie: dopo quello di Justin Chambers nella stagione precedente, quest’ultima ha visto uscire di scena l’ennesimo volto storico del cast, Jesse Williams.

Su La7 Grey’s Anatomy 17 prosegue con la programmazione di due episodi a settimana ogni lunedì in prima serata: il 6 dicembre è la volta dei capitoli 12 e 13, nei quali prosegue la morsa della pandemia sull’ospedale di Seattle, mentre i singoli medici affrontano scelte di vita decisive dettate anche dalle conseguenze dell’emergenza Covid, come l’intenzione di Jo di cambiare specializzazione da chirurgia a ostetricia e quella di Jackson di dedicare tempo e risorse alla lotta alle diseguaglianze a sfondo razziale nel settore sanitario.

Nell’episodio 12 di Grey’s Anatomy 17 il tema della pandemia incrocia quello delle proteste del movimento Black Lives Matter, con Jackson scosso dall’ondata di manifestazioni che invade la città nonostante l’emergenza sanitaria: spinto ad interrogarsi su quanto abbia fatto nella sua vita, da persona di colore privilegiata e benestante, per combattere il razzismo sistemico, finirà per scontrarsi con sua madre e cercare un impegno personale, più incisivo dei semplici buoni propositi, nella lotta per i diritti civili. L’episodio è un omaggio al movimento Black Lives Matter e alla memoria di George Floyd, la cui morte per soffocamento durante un fermo di polizia a Minneapolis ha scatenato un’ondata di indignazione popolare di massa nel 2020.

L’episodio 13 di Grey’s Anatomy 17 segna invece l’ultima partecipazione di Patrick Dempsey in qualità di guest star in questa stagione, con un romantico matrimonio sulla spiaggia sognato da Meredith poco prima di svegliarsi dal suo coma indotto dal Covid.

Ecco la trama degli episodi di Grey’s Anatomy 17 del 6 dicembre su La7, in onda dalle 21.20 dopo un’anteprima che riassume gli episodi precedenti.

Maggie è preoccupata per Winston, mentre cerca di curare un paziente feritosi durante le proteste scoppiate a Seattle. Nel frattempo, Levi è messo alla prova da un’emergenza e i dottori faticano ad occuparsi di un paziente che non crede nel COVID.

Mentre c’è necessità di più chirurghi, Jo cerca di convincere Bailey a lasciarle cambiare specializzazione. Altrove, Link accusa Amelia di aver oltrepassato il limite mentre sta curando un paziente a distanza, e Winston ha un’idea improvvisa.

