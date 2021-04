In un episodio ricco di rimandi alla storia d’amore tra i due è andato in scena il matrimonio di Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13, ovvero il sogno della piccola Ellis Grey che prende forma nell’inconscio della madre. Ancora ricoverata ed incosciente, Meredith ha ritrovato Derek nel suo limbo onirico, una spiaggia che rappresenta una sorta di transizione verso l’aldilà: qui ha avuto modo, nell’episodio 13, di avere finalmente un vero dialogo col marito defunto, prima di dirgli addio per risvegliarsi e tornare alla vita.

Il matrimonio di Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13 è stato un tributo alla coppia e alla sua storia: i due hanno ricordato di essersi sposati con un post-it, nel giorno delle nozze di Alex e Izzie, anche se in seguito hanno legalizzato le nozze di fronte ad un giudice prima di adottare Zola, nel giorno delle nozze di Callie e Arizona. Insomma, mentre i colleghi si sposavano, Derek e Meredith siglavano la loro unione in modi insoliti.

Alla fine il matrimonio di Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13 è stato la coronazione di un amore che supera anche la morte: quando lei racconta al marito defunto la reazione delusa della figlia Ellis alla vista del loro post-it, ecco che improvvisamente entrambi si ritrovano in abito bianco come non hanno mai fatto nella vita. Nonostante Meredith non ami i matrimoni, avrebbe voluto sposare Derek con una cerimonia solo per vedere felice sua figlia: ora può farlo, promettendogli di torturarsi di meno ed essere più felice.

Oltre al richiamo al loro iconico post-it scritto durante la quinta stagione, il matrimonio di Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13 è anche una citazione al fatto che, alla fine di quella stessa stagione, Derek auspicò di andare alle Bahamas per sposarsi sulla spiaggia. Inoltre, l’episodio mostra come nella casa di Meredith attaccato al frigo ci sia proprio il disegno di Ellis, che ritrae i due genitori nella stessa posizione in cui sono nel sogno di Meredith.

Il matrimonio di Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13 è in realtà il preludio al loro addio, dopo che McDreamy l’ha rassicurata e incoraggiata a tornare da chi ha bisogno di lei: Meredith deve trovare la forza di risvegliarsi per i suoi figli e lo farà solo quando sentirà la voce di Zola. A quel punto la missione di Derek è compiuta, si sono detti tutto: hanno parlato della sua morte, del fatto che Meredith ha provato a rifarsi una vita, dei loro figli, di sua sorella Amelia. Ora può lasciarla andare e continuare a vegliare su di lei e sui bambini: il suo allontanarsi sulla spiaggia è probabilmente indicativo che questa sarà l’ultima apparizione di Dempsey nella serie (almeno per ora).

Col matrimonio di Meredith e Derek in Grey’s Anatomy 17×13 si chiude la storyline principale (e decisamente troppo lunga) di questa stagione, quella che ha visto la protagonista ammalarsi di Covid, finire intubata in terapia intensiva e poi riprendersi molto lentamente a causa degli ignoti effetti della malattia sul suo corpo. Ora che la Grey è sveglia presumibilmente non ci saranno altre scene ambientate sulla spiaggia, dunque sono da escludersi altri camei di attori i cui personaggi sono morti nel corso delle stagioni dopo quelli di Patrick Dempsey (Derek), TR Knight (George), Chyler Leigh (Lexie) ed Eric Dane (Mark). Nel prossimo episodio, però, è prevista la partecipazione di Sarah Drew nei panni di April per una trama che coinvolgerà principalmente Jackson.