Abbiamo incontrato in conferenza stampa il cast di Hawkeye, la nuova serie Disney+ che segna il ritorno di Jeremy Renner nei panni dell’arciere Marvel, Clint Barton. Il nuovo show inizia qualche tempo dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Clint è con la sua famiglia a New York, quando qualcosa dal suo passato lo costringe a tornare in azione.

Presenti all’incontro stampa: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, interprete della co-protagonista Kate Bishop, il regista e produttore esecutivo Rhys Thomas, il produttore esecutivo e presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Tony Dalton, interprete di Jacques Duquesne, e Vera Farmiga nei panni di Eleonor Bishop.

“Sono come una specie di nonno per tutti, ed è un po’ triste”, ha ammesso Jeremy Renner con una risata. “Hailee è venuta sul set molto preparata. È stata fantastica.”

Vera Farmiga è una delle new entry del Marvel Universe: “Ho amato fin da subito questo delicato e complesso rapporto madre/figlia. È un lavoro intrigante crescere una figlia di successo, specialmente quando mamma e figlia hanno idee diverse su come significa avere successo.”

Hawkeye sarà una serie piuttosto “intima”, ha affermato Jeremy Renner, che guarderà alla perdita e a cosa vuol dire sopravvivere. “Penso unirà non solo i personaggi, ma anche il pubblico che guarderà. Riguarda il peso e gli orrori, le tragedie e le perdite come conseguenza delle battaglie che hai affrontato. È la partita di ogni supereroe. Il personaggio di Hailee poi porterà una sorta di luce che cambierà tutto.”

Ovviamente i fan sanno che, in qualche modo, il personaggio di Yelena apparirà per dare la caccia a Clint (come è stato svelato nella scena post credit di Black Widow. Jeremy Renner, però, ha la bocca cucita su questo atteso incontro: “Non posso anticipare molto. Sono consapevole che quel momento è vicino. So che accadrà, e so che c’è una posta in gioco, ma spero che entrambi riescano a risolverlo.”

I character poster di #Hawkeye 🏹! I primi due episodi della nuova Serie Originale Marvel Studios saranno disponibili dal 24 Novembre solo su #DisneyPlus.

(1/3) pic.twitter.com/QilNzwmz9N — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) November 17, 2021

Secondo Hailee Steinfeld, “Kate vede Clint come qualcuno che, nonostante il suo passato, vuole fare del bene ed aiutare le persone. Anche lei vuole le stesse cose. Si ispira a lui ed è motivata. Vuole essere al suo livello.”

Per quanto riguarda il futuro della Fase Quattro della Marvel, sembra chiaro che ci saranno gli Young Avengers. Feige non ha voluto né smentire, né confermare, ma dalle parole di Hailee Steinfeld appare chiaro che l’intenzione sia quella: “Al momento sono grata per essere qui seduta intorno a questo gruppo di persone, far parte di questo show e di questo universo. È solo l’inizio. Lo show non è neanche uscito, quindi guarda al futuro giorno per giorno.”

La storia di Clint e Kate non si fermerà con la serie Disney. “Come è stato annunciato durante il Disney Plus Day, nella serie spin-off su Echo vedremo come il personaggio di Maya Lopez si collegherà alla nuova storia”, ha confermato Kevin Feige.

E potrebbe non essere l’ultima volta che vedremo Kate Bishop. Pur volendo sviare la domanda, l’attrice Hailee Steinfeld ha comunque lasciato intendere che c’è spazio per lei: “Cerco di fare tutto un passo alla volta. Voglio dire la serie non è neanche uscita. E non riesco a credere di essere qui.”

Hawkeye debutta su Disney+ il 24 novembre con i primi due episodi; i successivi saranno rilasciati uno a settimana.