Disney+ e Marvel Studios svelano trama e trailer di Hawkeye, nuova serie che anticipa la Fase 4 dell’universo cinematografico, stavolta incentrata sulla vita dell’arciere Clint Barton dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021 e seguirà la distribuzione settimanale, come avviene con tutte le serie tv in streaming della casa di Topolino.

Dopo WandaVision (incentrato sul lutto di Wanda per la morte di Visione), che ha introdotto la Fase, The Falcon and the Winter Soldier (con protagonisti il nuovo Captain America Sam Wilson e Bucky Barnes), e Loki (sul dio dell’inganno fratello di Thor), i Marvel Studios sfornano Hawkeye, un’avventura nella New York post blip che prosegue le vicende di Occhio di Falco.

Di seguito la trama ufficiale:

L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto di Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

Hawkeye è l’ultima delle serie Marvel Studios ad essere prodotte quest’anno, e che ci accompagnerà fino a Natale. Nel cast troviamo Jeremy Renner che riprende i panni di Clint Barton/Occhio di Falcon, e Hailee Steinfeld è l’aspirante archiere Kate Bishop; e ancora: Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Special guest: Pizza Dog, un cagnolino destinato a diventare la mascotte dello show e che ha già conquistato il popolo del web.

Qui la locandina ufficiale della serie tv, che ci porta già in un clima natalizio:

Guarda il nuovissimo teaser poster di #Hawkeye, la nuova Serie Originale Marvel Studios, e inizia lo streaming il 24 novembre su #DisneyPlus. pic.twitter.com/hAJiUsLsPl — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) September 14, 2021

E infine, il trailer di Hawkeye doppiato in lingua italiana: