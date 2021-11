Elite: Short Stories torna su Netflix con nuovi episodi spin-off il prossimo dicembre: Netflix ha annunciato la data di uscita degli speciali natalizi realizzati per accompagnare il pubblico tra la quarta e la quinta stagione, attesa nel 2022.

Elite: Short Stories è lo spin-off in formato ridotto di Elite, episodi brevi incentrati su storyline parallele che non hanno trovato spazio nella trama principale del teen drama a tinte gialle di Netflix. Dopo il primo esperimento, stavolta i corti di Elite sono degli episodi a sfondo natalizio, che includeranno le storie di Omar (Omar Ayuso), Samuel (Itzan Escamilla), Patrick (Manu Ríos), Cayetana (Georgina Amorós), Phillipe (Pol Granch) e un nuovo personaggio, Felipe, interpretato dalla new entry Álex Monner.

A quanto apre in questa sessione di Elite: Short Stories Omar e Samuel dovranno affrontare problemi finanziari importanti, al punto da proporre come soluzione estrema di “rapinare una banca“. In alternativa al crimine, proveranno a scattare delle fotografie di nudo e a guadagnare con quelle. Cayetana, invece, incontrerà Felipe, che cercherà di conquistarla, mentre Philippe apparirà pronto a dimostrarle “che sono lo stesso ragazzo di cui ti sei innamorata”. Infine, Patrick cercherà la solitudine assoluta rifugiandosi “in una capanna in mezzo al nulla. Se non c’è copertura, tanto meglio“, per poi fare un incontro particolare.

In un teaser di Elite: Short Stories, Netflix ha condiviso una piccola anteprima del contenuto dei tre spin-off speciali, che arriveranno il 15, il 20 e il 23 dicembre sulla piattaforma, in attesa della quinta stagione ancora in produzione. L’episodio del 15 dicembre sarà dedicato al triangolo tra Phillipe, Cayetana e Felipe, mentre quello del 20 a Omar e Samuel per finire il 23 dicembre con l’episodio su Patrick. Nel frattempo Netflix ha anche rinnovato la serie di Carlos Montero per un’ulteriore stagione, la sesta, e vista la propensione dello showrunner per la lunga serialità non è detto che sia l’ultima.

¿Los deseos se cumplen en Navidad? SÍ. Del 15 al 23 de diciembre vuelve #ÉliteHistoriasBreves. pic.twitter.com/lr85cuHjaa — Netflix España (@NetflixES) November 18, 2021

