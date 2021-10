Non solo ci sarà Elite 6, ma arriveranno anche tre nuovi speciali spin-off dedicati a singoli personaggi della serie spagnola. È un rinnovo a valanga quello che Netflix ha riservato al format di Carlos Montero e Darío Madrona, un teen drama a tinte noir che mescola ambientazione liceale a registro crime.

La conferma di Elite 6 è arrivata il 28 ottobre, quando manca ancora molto per il debutto della stagione 5, che sarà diffusa da Netflix nel 2022 (non c’è ancora una data d’uscita). Insieme al rinnovo della sesta stagione, è arrivato anche l’annuncio della produzione di nuovi episodi dello spin-off Elite: Short Stories, un formato ridotto in stile cortometraggio, sperimentato a ridosso della quarta stagione e rivelatosi particolarmente efficace nel raccontare storie laterali che non avevano trovato spazio nella trama principale.

Insieme a Elite 6, Elite: Short Stories tornerà con tre nuovi episodi a tema natalizio, ciascuno con un focus su uno o più personaggi della serie. Netflix ha rivelato anche i loro titoli e le date d’uscita, lanciando l’appuntamento per il periodo di Natale con le prime quattro foto promozionali degli episodi: Phillipe, Caye & Felipe debutterà mercoledì 15 dicembre, Samuel & Omar uscirà lunedì 20 dicembre e Patrick giovedì 23 dicembre.

Elite 6 sarà ambientato ancora a Las Encinas, immaginario liceo per studenti dell’alta borghesia in cui trovano spazio, con borse di studio, anche ragazzi della classe operaia: le loro contrapposizioni, le rivalità, gli amori, le ambizioni e le vendette incrociate costituiscono la base di una trama che finisce per avere sempre un delitto misterioso su cui fare luce. La prima stagione ha debuttato su Netflix nel 2018 e da allora il format è stato continuamente rinnovato dalla piattaforma, con un radicale cambio di cast tra la terza e la quarta stagione per permettere il ricambio dei personaggi in seguito al raggiungimento della maturità per la maggior parte di loro.