Alla vigilia del debutto della quarta stagione della serie, Netflix sfodererà gli spin-off di Elite, quattro storie inedite che ampliano l’universo narrativo della serie e allo stesso tempo aprono la strada ai nuovi episodi che debuttano il 18 giugno.

I quattro spin-off di Elite, intitolati Elite: Short Stories, raccontano quattro vicende che si svolgono durante l’estate, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico a Las Encinas, il prestigioso liceo in cui è ambientato questo mistery drama adolescenziale spagnolo.

Gli spin-off di Elite serviranno come anteprima per la quarta stagione della serie, un’operazione di marketing più articolata del solito che si iscrive nella cosiddetta Elite Week pianificata da Netflix: la piattaforma dedicherà un’intera settimana alla serie creata da Carlos Montero (autore e regista della miniserie Il Caos Dopo di Te) e Dario Madrona per Zeta Audiovisual.

I quattro spin-off di Elite, ognuno dei quali è a sua volta è diviso in tre brevi episodi, saranno rilasciati sulla piattaforma streaming, uno al giorno, da lunedì 14 a giovedì 17 giugno: una settimana all’insegna di Elite che culmina il 18 giugno quando sarà disponibile l’intera quarta stagione della serie, le cui riprese si sono concluse lo scorso dicembre.

Come la serie, anche gli spin-off di Elite portano la firma dello sceneggiatore e produttore esecutivo Carlos Montero, che ha presentato questo nuovo format come un modo per recuperare le storie rimaste fuori dallo schermo, trame che per vari motivi non sono state incluse nel normale corso delle stagioni. Inoltre, secondo Montero, è un modo per premiare la fedeltà del pubblico che ha permesso ad Elite di essere rinnovata per ben cinque stagioni (le riprese della numero 5 sono già in corso).

Ogni nuova stagione che scriviamo finiamo sempre per lasciare fuori alcune storie dei nostri personaggi. Non si adattano al formato, o non c’è tempo materiale per sviluppale, e resti sempre col retrogusto amaro che avresti voluto condividerli con tutti. È così che nasce l’idea di ÉLITE: Short Stories , volevamo poter esplorare quelle storie che ci rimaneva voglia di raccontare e volevamo che il mondo le scoprisse. Pensiamo che in questi tempi incerti, sarebbe un grande regalo per i fan, perché tutti abbiamo bisogno che ci accada qualcosa di buono. E quale modo migliore per rendere più piacevole l’attesa per la quarta stagione che regalargli quelle piccole storie piene di intimità, amore, commedia, amicizia e un po’ di follia. È un regalo per tutti i fan ed è stato un regalo per Darío e per me poterli scrivere.