Victoria Pedretti di You era evidentemente destinata a diventare protagonista del thriller sentimentale di Netflix. Semplicemente perché, prima di diventare la co-star di Penn Badgley dalla seconda stagione, si era candidata a volto femminile della serie già per la prima.

Victoria Pedretti di You non era molto nota quando si è presentata ai produttori Greg Berlanti e Sera Gamble per un provino per il ruolo di Guinevere Beck, studentessa universitaria e aspirante scrittrice che diventa oggetto di stalking del protagonista Joe Goldberg. La storia è stata raccontata dalla stessa Pedretti in un’intervista per Byrdie, in cui ha confessato che non solo ha fatto il provino come aspirante protagonista della prima stagione, ma è anche arrivata vicina all’ottenerlo, per poi essere superata nelle preferenze dei produttori da Elizabeth Lail.

Victoria Pedretti di You aveva fatto il primo provino per la serie mentre era al college a Los Angeles ed è “arrivata piuttosto lontano nel processo di audizione, più di quanto che abbia mai fatto in un’audizione“. Alla fine non è stata scelta per il ruolo, ma di lì a poco avrebbe ottenuto la parte della consacrazione, quella di Eleanor “Nell” Crain Vance nella serie horror di Netflix The Haunting of Hill House. Proprio questa interpretazione le ha permesso di farsi notare dai produttori di You, che l’hanno contattata per offrirle il ruolo di Love Quinn nella seconda stagione.

Greg Berlanti e Sera Gamble mi hanno contattato per You grazie al lavoro che mi hanno visto fare in Hill House. Non ho nemmeno chiesto loro se si ricordassero o meno di me per l’audizione per Beck, ad essere onesti. Ma abbiamo iniziato a parlare subito dello spettacolo. Ho potuto incontrare Penn Badgley e il resto è storia.

Attenzione Spoiler!

Victoria Pedretti di You è uscita di scena al termine della terza stagione, arrivata a ottobre su Netflix, con la morte del suo personaggio nel finale e lascerà il posto ad un’altra protagonista nella quarta che è stata appena rinnovata.