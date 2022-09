You 4 esce su Netflix divisa in due parti: è questa la prima grande novità che riguarda la serie drammatica con Penn Badgley nei panni dello stalker e serial killer Joe Goldberg. La seconda riguarda proprio le date d’uscita, che slittano al 2023.

You 4 esce su Netflix con la prima parte venerdì 10 febbraio, mentre la seconda approderà sulla piattaforma esattamente un mese dopo, venerdì 10 marzo. L’annuncio è arrivato nel corso dell’evento globale per i fan di Netflix, TUDUM, durante il quale è stato anche svelato un teaser trailer che introduce la nuova vita, l’ennesima, del protagonista Joe: “Non sono l’adorabile manager di una libreria a New York. O il commesso di un negozio a Los Angeles o il marito affettuoso in periferia. Permettimi di presentarmi” dice il killer seriale Goldberg, rivelando di essere diventato ora un professore che insegna a Londra. Il suo nuovo nome è Jonathan Moore.

You 4 esce su Netflix seguendo le modalità già sperimentate con Stranger Things 4, peraltro con un certo successo. Questa nuova stagione si presta particolarmente ad essere suddivisa in due parti, visto che introduce un cambio radicale di ambientazione rispetto alle precedenti: abbandonati gli Stati Uniti dopo una scia di omicidi e sulle tracce della sua nuova ossessione Marianne, il trasandato “Professor Moore” si è stabilito nella capitale inglese, ma sembra ora infatuato di un’altra donna, una direttrice di una galleria d’arte di nome Kate (interpretata da Charlotte Ritchie).

È solo uno dei 10 nuovi personaggi introdotti nel teaser che annuncia che You 4 esce su Netflix a febbraio: una lunga sequenza di volti presenta i nuovi personaggi, Nadia (interpretata da Amy Leigh Hickman), Rhys (Ed Speleers), Phoebe (Tilly Keeper), Adam (Lukas Gage), Simon (Aidan Cheng), Sophie (Niccy Lin), Gemma (Eve Austin), Connie (Dario Coates) e Blessing (Ozioma Whenu).

Ecco il teaser di You 4 diffuso da Netflix durante l’evento TUDUM, che ha visto anche l’annuncio del debutto di The Crown 5 il 9 novembre.

