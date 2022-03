La creatrice di You Sera Gamble è a lavoro su una nuova serie, che stavolta sta sviluppando per la piattaforma Peacock, appena sbarcata in Italia: si tratta di un adattamento del libro di Francesca Lia Block Weetzie Bat, come annunciato in esclusiva da Variety, di cui Gamble sarà sceneggiatrice e produttrice.

Questa nuova serie della creatrice di You, basata su un romanzo di formazione improntato al realismo magico e considerato un classico della letteratura per giovani adulti, sarà incentrata su Weetzie, il suo migliore amico Dirk e la loro famiglia ritrovata mentre attraversano il mondo scintillante, pericoloso e nascosto della Los Angeles degli anni ’80. Weetzie affronta gli alti e bassi della vita con uno spirito di ottimismo conquistato a fatica e un’abilità infallibile nel trovare la magia nascosta nelle cose ordinarie. Inoltre ha scoperto qualcosa di straordinario: la magia è reale e si intrufola in bella vista nella città di Los Angeles. Se riuscirà a scovarla, potrà usarla per ottenere ciò che ha sempre desiderato: trovare il vero amore, avere una casa e una famiglia felice.

La showrunner di You Gamble produrrà esecutivamente la serie, affiancata da Paul Shapiro, Greg Silverman di Stampede Ventures, Vince Gerardis e Hope Rieser Farley di Startling Media e dai co-produttori esecutivi Chris Schelling e Liz Lippman di Stampede Ventures. La stessa autrice del romanzo, Francesca Lia Block, parteciperà alla produzione.

Per l’autrice di You si tratta del secondo progetto destinato a Peacock. Il primo, annunciato nel 2021 e ancora in fase di sviluppo, è l’adattamento del libro di Caroline Kepnes Providence. Materiale molto familiare per Gamble, visto che sui libri di Kepnes ha già lavorato co-sviluppando la serie di successo You di Netflix, basata sull’omonimo libro e sul sequel Hidden Bodies. Partita su Lifetime prima di passare a Netflix per le stagioni 2 e 3, You è stata recentemente rinnovata per la stagione 4, ancor prima che debuttasse la terza. Gamble è produttrice esecutiva e showrunner della serie, ma il suo curriculum include altri titoli popolari come The Magicians di Syfy, Physical di AppleTv+, Supernatural di The CW.