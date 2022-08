You 4 ha una nuova protagonista, ma non è chi ci si potrebbe aspettare sulla base del finale della terza stagione. Le riprese dei nuovi episodi sono in corso nel Regno Unito, nei dintorni di Londra, e il protagonista Penn Badgley, che interpreta il serial killer Joe Goldberg, è stato avvistato mentre bacia l’attrice Charlotte Ritchie.

Sarà lei dunque ad impersonare in You 4 la nuova preda di Goldberg: Ritchie interpreterà il personaggio di Kate, che evidentemente subisce il fascino dell’ammaliatore Joe. L’attrice inglese è nota al pubblico britannico per i ruoli di Alison in Ghosts, Oregon nella commedia di Channel 4 Fresh Meat, Hannah in Siblings, Alison in Dead Pixels, ma soprattutto il personaggio dell’infermiera Barbara Gilbert nel dramma della BBC Call the Midwife. Su Netflix, è apparsa nel ruolo di George nella serie Feel Good.

You 4 sembra rinnovare la trama della serie rispetto alle attese: nel finale della stagione 4, Goldberg aveva deciso di rincorrere la bibliotecaria Marianne a Parigi, non prima di aveva simulato la propria morte, aver ucciso sua moglie Love Quinn (interpretata da Victoria Pedretti) e aver lasciato il loro figlio al suo vicino di casa Dante. L’ultima scena lo ritraeva per le vie della capitale francese, sotto falso nome, intento a rintracciare la sua nuova ossessione.

In You 4 invece lo ritroveremo a Londra, una scelta dettata da ragioni produttive ed economiche, che inevitabilmente influirà sulla trama. La produzione è partita lo scorso marzo e le riprese dovrebbero essere ormai in dirittura d’arrivo. Non c’è ancora una data d’uscita per You 4, ma la nuova stagione è attesa su Netflix entro l’anno.

