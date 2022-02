You 4 non è ancora entrata in produzione, ma qualcosa si muove, innanzitutto per quanto riguarda il cast: nella prossima stagione del dramma sull’amore tossico di Netflix, con Penn Badgley nei panni dello stalker e serial killer Joe Goldberg, arriverà anche un volto noto al pubblico di The White Lotus ed Euphoria.

You 4 ha ingaggiato Lukas Gage come volto regolare per la stagione attualmente in sviluppo: a farlo sapere in anteprima è Deadline, che aggiunge anche molti dettagli sul suo personaggio e sul contesto in cui agirà.

In You 4, il giovane attore interpreterà Adam, un americano immigrato, il figlio minore di un ricco magnate della costa orientale: noto per non essere riuscito a soddisfare in modo spettacolare gli standard della sua venerabile e fortunata famiglia, è un imprenditore e giocatore d’azzardo, ama le feste divertenti ed è un amico brillante. Ma nel suo intimo, Adam nasconde una miniera di segreti e problemi di pesante auto-terapia. Deciso a mettersi alla prova, Adam sta affrontando rischiosi alti e bassi, vivendo secondo la concezione per cui un buon uomo d’affari fa qualsiasi cosa pur di farla franca. Ama la sua fidanzata ricca e titolata o la sta soltanto usando? Non c’è dubbio che stia manipolando i suoi amici, l’unica domanda è fino a che punto potrebbe spingersi.

Il suo ingresso in You 4, a giudicare dalla descrizione del personaggio, sembra confermare che la trama della nuova stagione si svolgerà ancora a Los Angeles, nonostante nel finale della terza (qui la nostra recensione) il protagonista Joe abbia lasciato la periferia di Madre Linda per inseguire la sua nuova preda, la bibliotecaria Marienne, fino a Parigi.

Oltre che in You 4, prossimamente Gage sarà anche nella nuova serie di Peacock Angelyne, al fianco di Emmy Rossum di Shameless. Di recente ha recitato nel ruolo di Dillon, membro dello staff del White Lotus, nell’omonima serie HBO. Nel suo curriculum anche il ruolo di Derek nelle stagioni 1 e 2 di Love, Victor di Hulu e quello di Tyler nella prima stagione di Euphoria.

Continua a leggere su optimagazine.com