Il finale di You 3 dice addio ad uno dei personaggi principali della serie, abbattendo letteralmente l’intero impianto narrativo della stagione, ambientato in un sobborgo californiano tra omicidi e rivalità sociali (qui la nostra recensione). Già rinnovata per un quarto capitolo, la serie dovrà cambiare ancora ambientazione dopo New York, Los Angeles e il Nord California.

Attenzione Spoiler!

Nel finale di You 3, Love muore dopo che Joe usa il suo stesso veleno, coltivato nel giardino di casa, per ucciderla dopo essere rimasto quasi paralizzato dalla stessa sostanza: per scappare senza essere inseguito, inscena la sua morte tagliandosi due dita dei piedi come prova (uno da cuocere in una torta, uno da conservare in una macabra scatola dei ricordi insieme ad altri dettagli delle vittime di Love), prima di dare fuoco alla casa e scrivere una confessione in cui Love si assume la responsabilità di tutti i crimini che hanno sconvolto la comunità di Madre Linda. La serie rinuncia quindi al rapporto tossico tra Joe e Love, uccidendo quest’ultima e spingendo il protagonista ad inseguire la sua nuova ossessione, la bibliotecaria Marienne, a Parigi.

@JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021

Secondo Penn Badgley il finale di You 3 chiude il cerchio per entrambi i personaggi: il protagonista considera questo epilogo la naturale evoluzione del loro matrimonio infelice, come ha spiegato a Entertainment Weekly.

Hanno avuto il loro arco narrativo. Abbiamo esplorato tanto, abbiamo visto gli alti e i bassi, e ho pensato: ‘Va bene se questo accadrà, vuol dire che è il momento giusto’. Per me, segna una chiusura davvero significativa dei capitoli che abbiamo visto di Joe. Penso che ci debbano essere alcuni cambiamenti davvero significativi e fondamentali nel modo in cui l’intera macchina Joe continuerà a funzionare. Perché ora l’abbiamo visto affrontare così tante cose. In termini di spettacolo e di tono, forse c’è un pre-Love e un post-Love, perché non so quanto tutto questo possa ripetersi.

Parlando del finale di You 3, Victoria Pedretti ha dichiarato a TvLine che è stato “incredibilmente difficile morire nei panni di questo personaggio“, perché è stato il suo ruolo più duraturo in carriera finora. L’attrice era però consapevole che sarebbe uscita di scena nell’ultimo episodio di You 3.

Non ho mai vissuto un personaggio come questo per così tanto tempo. È stato molto emozionante. Ho saputo con un certo anticipo che [Love] sarebbe morta alla fine di questa stagione. Sapevo che non sarei stata nello show per più di due stagioni, quindi ho pensato che sarebbe morta.

@JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021

Il finale di You 3, secondo la showrunner Sera Gamble, era previsto sin dall’inizio per il personaggio di Love, già dal suo ingresso in scena nella seconda stagione.

Siamo entrati nella stagione sapendo dove sarebbe finito l’arco di quella relazione. E andrò anche oltre: sapevamo dove sarebbe finito questo arco prima di scrivere la scena in cui si incontrano al supermercato. Giusto? Abbiamo sempre avuto il idea che ci sarebbe stato questo tipo di arco di due stagioni.

Le prospettive aperte dal finale di You 3 per la quarta stagione, che non sarà ambientata a Parigi come pure lascerebbe pensare l’ultima scena, riguardano l’elaborazione della perdita e il tentativo di recuperare ciò a cui Joe tiene di più (presumibilmente il figlio Henry, lasciato ad una coppia di Madre Linda ma “non per sempre“, come dice il personaggio nell’ultimo episodio).

Sento che la terza stagione contiene solo un’enorme quantità di perdite e tragedie per lui. Lo lasciamo quando ha perso o doveva lasciar andare tutto ciò a cui teneva davvero. Quindi la storia ora parlerà di come riconquistare qualcosa che ha perso o come trovare qualcos’altro. Perché se il Joe che hai incontrato nella prima scena dell’episodio pilota, dove suona il campanello in libreria, e poi la ragazza con i jeans entra, se allora aveva uno buco che voleva riempire nel suo cuore ora ne ha tipo 17. Siamo stati con lui più a lungo, quindi sappiamo di più sul suo bagaglio, giusto? Quindi penso che ci sia molto da esplorare.