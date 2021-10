You 4 continuerà a raccontare le vicende surreali, tossiche e criminali dello stalker e serial killer per caso Joe Goldberg: alla vigilia del debutto della terza stagione, in arrivo su Netflix il 15 ottobre con dieci nuovi episodi, la serie è stata rinnovata per un’ulteriore edizione.

Anche You 4 sarà un adattamento dei romanzi di Caroline Kepnes, prodotta da Berlanti Productions e Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television. Alla produzione esecutiva è confermata la squadra composta dai creatori Greg Berlanti e Sera Gamble, insieme a Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, David Madden, Gina Girolamo, John Scott, Neil Reynolds, Michael Foley e Justin Lo.

You 4 non ha ancora una data d’uscita, ma certamente non arriverà su Netflix prima del 2022 inoltrato. Il cast potrebbe essere ampiamente rinnovato, in conseguenza degli eventi della stagione 3, ma sarà annunciato più in là. Nel frattempo la creatrice Sera Gamble ha accolto con entusiasmo la notizia della rinnovata fiducia da parte di Netflix e continua a definire il suo format – passato dalle trame sullo stalking ad una serie di omicidi maturati per i motivi più diversi – una serie sulle “oscure sfaccettature dell’amore“.

Leggendo il romanzo di Caroline, Greg ed io siamo stati immediatamente ossessionati da Joe Goldberg e dalla sua visione distorta del mondo. Ed è stato emozionante vedere Penn portare Joe in una vita inquietante ma avvincente. Siamo profondamente grati che Netflix abbia mostrato un supporto così monumentale e che le persone di tutto il mondo si siano divertite a guardare Joe sbagliare davvero tutto nelle ultime 3 stagioni. L’intero team di You è entusiasta di esplorare nuove e oscure sfaccettature dell’amore nella quarta stagione.

La notizia del rinnovo di You 4 è arrivata con un video che ripercorre le ossessioni del protagonista, interpretato da Penn Badgley, nel corso delle stagioni realizzate finora, col mantra “for you” che diventa per assonanza l’annuncio della stagione 4 della serie.

Prima di You 4 ci sarà la terza stagione disponibile su Netflix dal 15 ottobre, con una trama ambientata nel quartiere residenziale californiano di Madre Linda e un’infornata di nuovi personaggi che metteranno a repentaglio il già precario matrimonio tra i due psicopatici protagonisti Joe e Love.