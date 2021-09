Trionfo di The Crown agli Emmy 2021, com’era prevedibile, nella categoria serie drammatica. I primi premi della serata sono stati quelli tecnici: miglior sceneggiatura e miglior regia. Gillian Anderson, in diretta da Londra come la maggior parte del cast inglese, si è portata a casa l’Emmy per miglior attrice non protagonista. Un premio importante, che giunge 24 anni dopo la sua prima vittoria per X-Files.

A sorpresa, invece, Tobias McKenzie ha vinto il premio come miglior attore non protagonista. La star non ha potuto ritirare l’Emmy perché non era presente.

In sala stampa, il creatore Peter Morgan ha dichiarato, a proposito della rappresentazione di Carlo e Diana nella quarta stagione: “Quando qualcosa è basato su figure reali, ovviamente devi pensare bene e a lungo so come farlo… Sono soddisfatto del fatto che ci siamo comportatati in modo responsabile.”

Josh O’Connor porta invece a casa il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, e non poteva essere altrimenti grazie alla sua straordinaria performance in The Crown.

A dispetto dei pronostici, la grande sorpresa della serata è però Olivia Colman, che strappa l’Emmy alla favorita, la collega Emma Corrin. “Vorrei che mio padre fosse qui per vedere questo”, ha detto. “Ho perso mio padre durante il Covid e a lui sarebbe piaciuto tutto questo”, ha confessato l’attrice Premio Oscar nel momento in cui ha ricevuto il premio con grande emozione.

Con la vittoria della Colman, entrambe le attrici che hanno interpretato la regina Elisabetta II per The Crown hanno vinto un Emmy per il ruolo; l’altra attrice è stata Claire Foy nel 2018.

Infine, The Crown agli Emmy 2021 ha vinto anche come miglior serie drammatica, esattamente come da pronostico.