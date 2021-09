Si è concluso da poco l’evento Netflix TUDUM, lo speciale in cui il servizio di streaming ha annunciato una valanga di novità su film e serie tv in arrivo.

Noi ci concentreremo sulle novità seriali.

Cominciamo dal teaser di Stranger Things 4, l’attesa nuova stagione dello show Netflix che si sta facendo attendere da ormai troppo tempo. La clip mostra un flashback all’interno di casa Creel dove accade qualcosa in inquietante, poi l’azione si sposta poi nel presente in cui i nostri eroi stanno già indagando. Purtroppo della data neanche l’ombra.

Qualcuno vuole dare un’occhiatina a uno dei luoghi della stagione 4 di Stranger Things? Benvenuti a casa Creel. #TUDUM pic.twitter.com/fZZ5wfdl0K — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

L’evento Netflix TUDUM prosegue con una clip esclusiva dalla seconda parte de La Casa di Carta 5, in arrivo il 3 dicembre. “Il professore è scomparsa”, così annuncia il teaser, mentre i nostri protagonisti si chiedono dove sia finito.

Tutto ci ha portati qui. Dal #TUDUM una clip esclusiva della seconda parte della stagione 5 de La Casa di Carta, in arrivo il 3 dicembre. pic.twitter.com/HH1vwnbirz — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

Dopo un’ottima stagione, Netflix ha annunciato il rinnovo di Sex Education: il quarto ciclo di episodi è stato confermato, ma non sappiamo quando debutterà sulla piattaforma, né chi tornerà nel cast (alla luce del finale aperto).

Buonasera Moordale, abbiamo un annuncio importante dal #TUDUM: Sex Education è stata rinnovata per la quarta stagione ⚡ pic.twitter.com/PBFPPXVdB3 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

Bridgerton 2 sarà incentrato su Anthony, fratello maggiore di Daphne (protagonista della prima stagione) e della sua caccia per trovare una buona moglie. Chi ha letto i libri della saga letteraria sa esattamente come si svolge l’incontro tra lui e Kate, sorella maggiore della ragazza che intende sposare. Per l’occasione, Netflix ha rilasciato questa clip:

Fan di Bridgerton, dal #TUDUM il momento che stavate aspettando: Anthony Bridgerton incontra Kate Sharma 💘 pic.twitter.com/sMHdTCExL7 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

Dal creatore del personaggio di Lucifer, Neil Gaiman, nasce The Sandman, protagonista del fumetto omonimo creato dallo stesso autore. La serie tv arriverà prossimamente su Netflix, ma intanto i fan possono godere di questo first look:

Qualcuno ha chiesto un’altra anteprima esclusiva? Ok, ecco le prime immagini di Sandman, tratto dai fumetti di Neil Gaiman. #TUDUM pic.twitter.com/0Eu5gj4ji7 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

Impegni per Capodanno? Cobra Kai 4 arriva il 31 dicembre, e per l’occasione l’evento TUDUM ha svelato un teaser in anteprima in cui scopriremo se Daniel e Johnny riusciranno a lavorare insieme senza venire alle mani (visti i loro trascorsi):

Daniel e Johnny possono lavorare insieme senza picchiarsi? Chissà. La stagione 4 di Cobra Kai arriva il 31 dicembre. #TUDUM pic.twitter.com/8zhRVdCvdr — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

L’evento Netflix TUDUM ha mostrato anche un primo sguardo a Emily in Paris 2, secondo capitolo della comedy con Lily Collins che torna il 22 dicembre: sarà riuscita a migliorare il suo francese?

VOILÀ! La seconda stagione di Emily in Paris è in arrivo il 22 dicembre. #TUDUM pic.twitter.com/gB1owqIMOJ — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

Tra le novità più attese della stagione 2021/2022 c’è Vikings: Valhalla, spin-off del più noto Vikings, serie storica che si è conclusa dopo sei stagioni. La brevissima clip ci mostra i nuovi personaggi di questa avventura: ora tocca a loro fare la storia.

Sentite anche voi questo vento gelido? È Vikings Valhalla, in arrivo prossimamente. #TUDUM pic.twitter.com/hsIIXLqyOO — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

Chiacchieratissima già dalle prime immagini, la serie live-action di Cowboy Bebop riuscirà a fare breccia nel cuore dei fan dell’anime originale? Intanto diamo uno sguardo alla sigla:

Qualcuno vuole vedere in anteprima la CLAMOROSA sigla di Cowboy Bebop? Sì? Eccola. #TUDUM pic.twitter.com/pobyj2cmiL — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021

La nuova Regina Elisabetta II in persona, ossia Imelda Staunton, annuncia The Crown 5 con un video da vera sovrana (con le immagini delle sue versioni giovani, interpretate da Claire Foy e Olivia Colman, sullo sfondo). Purtroppo dovremo attendere novembre 2022 per vedere la quinta stagione.

Infine, una delle serie più attese di fine anno: la seconda stagione di The Witcher, che giunge a due anni dal primo ciclo di episodi, si rivela in questo teaser e anticipa il debutto del 17 dicembre: