Il vuoto lasciato da Jesse Spencer in Chicago 10 in seguito al suo addio al cast sarà riempito da una new entry, che farà il suo debutto nell’episodio in onda questa settimana oltreoceano: come anticipa Deadline, si tratta di Brett Dalton, che interpreterà il tenente ad interim Jason Pelham.

La mancanza di Jesse Spencer in Chicago 10 si farà indubbiamente sentire per i fan storici della serie, visto che ha interpretato il personaggio di Matt Casey per dieci stagioni, ma dopo il suo addio nel 200° episodio era necessario rimpolpare il cast con un nuovo arrivo.

Il sostituto di Jesse Spencer in Chicago 10 è un volto noto del piccolo schermo, soprattutto per la sua interpretazione di Grant Ward/Hive in Agents of SHIELD tra il 2013 e il 2017. Di recente Dalton è apparso nella serie di Apple TV+ Ghostwriter nel ruolo del Capitano Vincent e in passato ha avuto piccoli ruoli in serie molto popolari come Blue Bloods ed Elementary.

L’uscita di scena di Jesse Spencer in Chicago 10, col personaggio di Casey diretto in Oregon per prendersi cura dei figli orfani del leggendario collega Andy Darden, sarà seguita dall’ingresso in scena del tenente Jason Pelham nell’episodio 10×07 dal titolo Whom Shall I Fear. Secondo la sinossi diffusa da NBC, Pelham fa la sua comparsa mentre presta assistenza al capo del distretto appena promosso Wallace Boden (Eamonn Walker), che sta cullando un bambino mentre un’auto esplode sullo sfondo. Un debutto all’insegna dell’azione, come sempre nel franchise Chicago di Dick Wolf.

L’addio di Jesse Spencer in Chicago 10, con l’episodio 200, andrà in onda in Italia su Sky Serie (che attualmente trasmette la nona stagione ogni martedì) solo nel 2022.