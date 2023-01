Taylor Kinney lascia Chicago Fire. Continua la fuga degli attori e dei loro personaggi dall’universo di Dick Wolf e dei suoi Chicago ma nessuno si sarebbe mai aspettato che proprio Kelly Severide potesse voltare le spalle alla sua Caserma. Proprio poco fa, è stato annunciato che Taylor Kinney prenderà una pausa dal suo ruolo in Chicago Fire della NBC e a confermarlo ci ha pensato l’informatissimo TVLine riportando una fonte vicina alla produzione.

Secondo i bene informati sembra che l’attore si stia prendendo un congedo per affrontare una questione personale anche se al momento non si conoscono informazioni specifiche sulla vicenda. Il cast e la troupe di Dick Wolf sono stati informati della decisione di Kinney qualche ora perché la sua assenza, annunciata all’improvviso, dovrà per forza di cose trovare un riscontro anche nella sceneggiatura dei prossimi episodi ancora da girare.

Taylor Kinney ha recitato in Chicago Fire sin dagli esordi, ormai dieci anni fa, ed è apparso in ogni singolo spin-off del procedurale: Chicago Med, Chicago PD e persino Chicago Justice. L’attore dovrebbe essere assente in parte della seconda metà di stagione anche se non sappiamo ancora quanto durerà l’aspettativa richiesta.

Al momento tutto tace sui social anche se la notizia che Taylor Kinney lascia Chicago Fire ha fatto già il giro del mondo mandando in crisi i fan della serie. Gli stessi hanno dovuto affrontare nei mesi scorsi altri addii a cominciare da quello di Jesse Lee Soffer in Chicago PD e finendo a quelli di Chicago Med: l’uscita di scena di Guy Lockard, Sarah Rafferty e Asjha Cooper. Yaya DaCosta si è riunita brevemente allo spettacolo in un ruolo ricorrente, ma se n’è andata di nuovo a metà stagione portandosi dietro anche l’amato Brian Tee.