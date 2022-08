Tempo di finali di stagione per Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9: le tre serie del franchise CBS, in onda su Sky Serie, giungono al termine delle rispettive stagioni con gli ultimi episodi in onda martedì 2 agosto, in prima tv assoluta per l’Italia.

Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 sono composte tutte da 22 episodi, l’ultimo dei quali va in onda, nell’ordine, il 2 agosto in prima serata a partire dalle 21.10 sul canale 112 di Sky, terminando così la programmazione del franchise.

Ecco le trame di Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 per i rispettivi finali di stagione. In particolare, il finale di Chicago Fire 10 vede il ritorno di un volto storico del dramma d’azione di CBS, quello di Jesse Spencer, che aveva lasciato il cast lo scorso anno nell’episodio numero 200 della serie. Il personaggio di Matthew Casey si era trasferito in Oregon per prendersi cura dei figli del suo migliore amico defunto Andy Darden, ma torna in scena per essere il testimone di nozze di Kelly Severide in occasione del matrimonio con Stella Kidd.

Chicago Med 7×22

Will e Hannah si occupano di un paziente bisognoso di un trapianto di reni. Con Blake in sala operatoria, Crockett è chiamato a prendere una decisione difficile.

Chicago Fire 10×22

Il giorno del matrimonio è arrivato e tutta la Caserma 51 accoglie Casey, tornato per celebrare la giornata di festa.

Chicago PD 9×22

Il team è ancora sulle tracce di Escano. E proprio quando gli agenti sembrano aver fatto, invano, tutto quanto era nelle loro possibilità, arriva la svolta.

Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su Now.

