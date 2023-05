Chicago Fire 11 si prepara a chiudere i battenti ma potrebbe farlo regalando al pubblico un gradito ritorno e una grande assenza. chiude con Casey ma senza Severide? Le novità sul finale di stagione iniziano a venire a galla ma quello che si evince potrebbe non piacere al pubblico, almeno in parte. Secondo le ultime novità un volto familiare tornerà nel finale dell’undicesima stagione di Chicago Fire mentre un altro no.

Mercoledì, il sito Deadline ha anticipato che Jesse Spencer riprenderà il ruolo di Matt Casey in un’apparizione come guest star nel finale della stagione 11 di Chicago Fire mentre Taylor Kinney, l’interprete di Kelly Severide, non tornerà. Chi ha seguito il suo percorso sa bene che l’attore ha abbandonato lo show a febbraio a causa di una questione personale mentre Jesse Spencer ha lasciato dopo 200 episodi: ufficialmente il suo personaggio si è trasferito in Oregon per prendersi cura dei figli di un defunto amico.

Ma perché Taylor Kinney ha lasciato i Chicago Fire? Kinney si è allontanato dalla serie per affrontare una questione personale ma non si hanno dettagli su quello che sia successo veramente. Il suo personaggio è stato escluso dalla narrazione dello spettacolo grazie all’opportunità per lui di iscriversi al “miglior programma di formazione per indagini sugli incendi dolosi del mondo” e questo significa che la porta per lui è sempre aperta.

Mentre il pubblico americano si prepara a questo finale, quello italiano avrà ancora tempo prima di dire addio o arrivederci al bel Severide visto che proprio in questi giorni l’annuncio dei palinsesti estivi ha collocato Chicago Fire 10 e Chicago P.D. 9 nel prime time di Italia1 a partire da giugno, ci sarà modo di vedere anche i primi episodi della stagione 11 della serie ‘madre’?