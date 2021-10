Chicago Fire 10 ha salutato Jesse Spencer con il suo 200° episodio, ma è già stato confermato il ritorno di un volto del passato della serie, che rientrerà in scena nell’episodio 6 della stagione 10, intitolato Dead Zone.

Chicago Fire 10 accoglierà nuovamente Andy Allo nei panni del tenente Wendy Seager: a giudicare dalle immagini promozionali del sesto episodio, lavorerà con Severide (Taylor Kinney) su un nuovo caso. Allo è apparsa per la prima volta nella stagione 8 della serie in un ruolo ricorrente e tornerà per indagare su un incendio doloso.

Ecco la trama di Chicago Fire 10: “Una grave violazione della sicurezza nelle reti informatiche della città costringe i dirigenti senior di Firehouse 51 a prendere in mano la situazione. Severide si prepara per un’indagine su un incendio doloso“.

Nel precedente episodio di Chicago Fire 10 la serie ha segnato un record ma al contempo ha perso uno dei suoi volti storici. Il dramma sui vigili del fuoco di NBC ha raggiunto quota 200 episodi, ma ha visto uscire di scena Jesse Spencer, volto regolare della serie sin dalla prima stagione. L’attore ha dichiarato di volersi dedicare ad altri progetti e alla sua famiglia: ha atteso che la serie raggiungesse il traguardo del 200° episodio per poter festeggiare col cast, ma aveva deciso già da tempo di lasciare. Ad ogni modo non ha escluso un potenziale ritorno in scena in futuro, visto che il suo personaggio non muore, ma si allontana da Chicago per andare in Oregon.

Il poster di Chicago 10 è stato subito modificato da NBC dopo la messa in onda dell’episodio d’addio di Spencer, che ora non compare più nella locandina. I veterani Taylor Kinney, David Eigenberg, Eamonn Walker, Christian Stolte e Joe Minoso sono ora gli unici attori storici in ruoli regolari rimasti nel cast della serie.