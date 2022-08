Chicago Fire 10 chiude i battenti quest’oggi, 3 agosto, su Italia1 con una mini maratona di tre episodi che arriveranno dritti dritti a quello che negli Usa è stato il finale di metà stagione. Il pubblico dovrà poi pazientare, forse un anno, prima di capire come andrà a finire questa decima stagione ricca di sconvolgenti novità e saluti, cosa fare fino a quel momento?

L’appuntamento è fissato per oggi, 3 agosto, a partire dalle 21.20 su Italia1 con gli episodi 7, 8 e 9 dal titolo Chi dovrò temere?, Cos’è successo al Whiskey point? e Winterfest in cui Severide indaga insieme a Seager sul piromane che ha aggredito Padre Anthony. Nel frattempo alla caserma 51 è arrivato Pelham, il nuovo tenente sostituto che da subito si scontra con Gallo, il quale non riesce ad accettare che qualcuno prenda il posto di Casey.

Boden vorrebbe che Pelham restasse alla 51 ma dopo ver fatto delle ricerche scopre di una sospensione molto particolare e decide così di andare affondo alla cosa. La tensione tra Gallo e Pelham é sempre più forte ma un salvataggio in un incendio li farà avvicinare. Nel frattempo Brett e Ritter, sempre più convinti che il dolore al fianco di Violet sia per Gallo, la convincono a parlare con lui e a dirgli ciò che prova. Dopo averlo fatto il dolore al fianco sembra essersene andato ma poco dopo a Violet esplode l’appendice, e viene portata subito in ospedale. Severide invece, non riesce ad accettare la distanza tra lui e Kidd, e il fatto che lei rimandi sempre il ritorno a Chicago.

Infine, nell’ultimo episodio di Chicago Fire 10, Gallo capisce di provare qualcosa per Violet e chiude con Cara ma questo porterà dei problemi alla Fire Goat, nonostante abbia appena vinto il premio della Miglior birra del 2021 al Winterfest. Severide non riesce a contattare Stella e proprio quando sembra aver perso le speranze, lei torna, ma Boden ha da poco assegnato il posto di tenente del Camion 81 a Pelham.