Il 200° episodio di Chicago Fire non è stato solo un traguardo importante in termini di longevità per la prima serie del franchise One Chicago, ma anche il capitolo con cui il dramma di NBC ha salutato l’attore Jesse Spencer, giunto alla fine della sua partecipazione alla serie dopo aver interpretato l’amato Capitano Matt Casey per dieci stagioni, sin dall’esordio nel 2012.

Attenzione Spoiler!

Nel 200° episodio di Chicago Fire trasmesso questa settimana da NBC, Spencer è uscito di scena con una trama da eroe per il suo personaggio, che resta in vita ma si allontana da Chicago. Matt Casey si è recato a Portland per far visita ai figli di Andy Darden, il suo migliore amico, morto nell’episodio pilota: viste le loro condizioni difficili – la madre in prigione e la zia evidentemente inadatta all’affido – il rischio era che i servizi sociali collocassero i figli di Darden in famiglie affidatarie diverse, con una dolorosa separazione. Siccome “il figlio di ogni pompiere è il figlio di tutti i pompieri“, Casey ha deciso di trasferirsi a Portland per occuparsi personalmente di loro.

Alla vigilia del 200° episodio di Chicago Fire, Spencer ha spiegato di aver scelto di lasciare la serie per il desiderio di dedicarsi ad altri progetti, nonostante sia molto grato e ancora legato al suo personaggio. Ad una tavola rotonda con la stampa, ha assicurato che potrebbe tornare in futuro, visto che resterà a vivere con la sua famiglia a Chicago e che questo addio non è definitivo.

È stata una decisione difficile perché ho amato la serie fin dall’inizio, ma ci sono altre cose che mi piacerebbe fare in futuro, e c’è una famiglia di cui devo prendermi cura e 10 anni sono tanti. Mentre segnavo queste pietre miliari e guardavo al futuro ho capito che era il momento. Non ho intenzione di andare a Los Angeles o altrove, anche se potrei sfuggire per un po’ all’inverno… C’è sempre la possibilità di un ritorno.

Parlando del 200° episodio di Chicago Fire anche lo showrunner Derek Haas è intervenuto sull’argomento, assicurando che il personaggio di Casey sarà “tenuto in vita” perché tutti sperano di poterlo rivedere prima o poi nelle prossime stagioni.