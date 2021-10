Il primo episodio di Dexter: New Blood debutta negli Stati Uniti, su ShowTime, il prossimo 7 novembre, col primo dei dieci nuovi episodi della nona stagione della serie. Il revival, concepito come un sequel della serie originale, ha una trama che parte dal racconto della nuova vita del protagonista, un decennio dopo quel finale deludente col suo ritiro tra i boschi di montagna.

Il primo episodio di Dexter: New Blood mostrerà infatti il vendicatore Dexter alle prese con una vita apparentemente tranquilla e senza tentazioni sanguinarie. Con una nuova identità, sotto falso nome, il protagonista si è integrato nella piccola comunità di Iron Lake, New York, ma finirà per riscoprire il suo demone interiore quando alcuni eventi risveglieranno in lui sensazioni insopprimibili. Nella serie accanto a Michael C. Hall nell’iconico personaggio del giustiziere Dexter figurano Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott e Clancy Brown. Apparirà inoltre anche Jennifer Carpenter, nonostante la morte del personaggio di Debra.

Ecco la trama del primo episodio di Dexter: New Blood dal titolo Cold Snap, scritto da Clyde Phillips e diretto da Marcos Siega, il trailer e le immagini promozionali diffuse da ShowTime.

Negli ultimi dieci anni, Dexter ha vissuto una vita tranquilla e isolata, lontano dalle tentazioni del suo passato. Ha trovato conforto in una nuova identità e si è assimilato alla vita di una piccola città come un amato membro della comunità di Iron Lake. Quando una celebrità locale inizia a comportarsi in modo avventato, e un misterioso sconosciuto sembra essere sulle tracce di Dexter, si chiede se può continuare a reprimere gli impulsi omicidi del suo Passeggero Oscuro.







Oltre alla sinossi del primo episodio di Dexter: New Blood, ShowTime ha reso nota anche la trama del secondo episodio, dal titolo Storm of Fuck, che riapre una ferita mai guarita per il protagonista, il suo rapporto col figlio Harrison.