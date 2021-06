Dexter continua a stuzzicare i fan. Il revival annunciato ha illuso tutti che un finale degno di questo nome possa ancora essere possibile per la serie anche se l’ultimo episodio è andato in onda ormai nel lontano 2013. Quasi dieci anni dopo siamo ancora qua, rimasti appesi a quel malefico sorriso di Dexter in versione boscaiolo e siamo pronti a carpire ogni indizio su questo revival.

L’ultimo è arrivato proprio in queste ore in occasione della Festa del Papà che Showtime ha voluto festeggiare pubblicato un piccolo teaser in cui vediamo la foto di Dexter con in braccio il figlio Harrison tra le fiamme al grido di “Vuoi conoscere un segreto? Papà uccide le persone”. I fan hanno subito gridato alla reunion e alla possibilità che Dexter sia per Harrison quello che il padre è stato per lui, ma sarà davvero così facile rivedere insieme i due?

Chi ha visto la serie sa bene che l’ottava stagione si è conclusa con un enorme casino ovvero con Dexter pronto a staccare la spina alla sorella Deb buttando poi il suo corpo in mare in mezzo a un uragano e riprendendo una nuova vita come boscaiolo nel Pacifico Nord Ovest. Dall’altra parte, invece, la fidanzata di Dexter, Hannah McKay (interpretata da Yvonne Strahovski) ha portato Harrison in Argentina per nascondersi dalle ripercussioni legali.

Ecco il video del video dedicato alla Festa del Papà:

Wanna know a secret? Daddy kills people. #Dexter pic.twitter.com/zdT5aqvmNI — Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) June 20, 2021

Come può essere possibile per Dexter e Harrison riunirsi nella nona stagione’ potrebbe essere proprio Hannah l’anello di congiunzione tra i due perché proprio lei potrebbe decidere di raccontare ad Harrison la verità sul padre e sul suo addio e, in un secondo momento, organizzare questo incontro, ma sarà davvero così facile? In base a ciò che sappiamo della nuova stagione, sembra improbabile che ciò accada, ma mai dire mai quando si tratta di questi revival.