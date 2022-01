Come finisce Dexter: New Blood? Anche per il pubblico italiano è arrivato il momento di porsi questa domanda visto che il revival della serie cult è giunto al termine. Proprio oggi, 12 gennaio, su Sky Atlantic, andrà in onda il decimo e ultimo episodio di questo capitolo chiudendo per sempre, o almeno così sembra, i conti con Dexter e il suo passeggero oscuro. La resa dei conti è vicina e con Angela ormai convinta che Dexter stia mentendo, la verità potrebbe palesarsi in questo finale. Cosa succederà e come finirà il revival?

Nell’episodio dal titolo I peccati del padre, che vedrà alla regia l’ottimo Marcos Siega, capiremo quale sarà il destino di Dexter e del figlio Harrison: i due riusciranno a scappare e iniziare una nuova vita insieme da Iron Lake o le cose precipiteranno e i loro piani andranno in fumo?

ATTENZIONE SPOILER!

Nel finale di Dexter: New Blood troveremo il nostro protagonista con le spalle al muro quando Angela lo porterà in galera per la morte di Kurt Caldwell avendo finalmente tra le mani la prova che stava cercando. Grazie ad una vite e al suo numero di serie metterà insieme i pezzi accusando Dexter di essere il suo assassino ma quando lui rivelerà dell’esistenza di una sorta di ‘museo’ delle vittime, tutto cambierà ancora una volta.

Dexter ucciderà Logan per lasciare la prigione e partire con suo figlio Harrison ma quando arriverà nel bosco pronto alla fuga, sarà proprio il suo stesso sangue a fermarlo. Forse Harrison non è come lui, la sua rabbia è frutto del suo abbandono e non del suo passeggero oscuro come vorrebbe suo padre e così eccoci alla resa dei conti. Harrison non manda giù la morte di Logan, chiude le porte ad una fuga con il padre e lo prega di costituirsi affrontando così la pena di morte e allora quale modo migliore di morire per Dexter se non per mano del suo steso figlio?

Sarà Harrison a premere il grilletto uccidendo il padre che, ad un passo dalla morte, ha conosciuto forse l’amore. Un finale esemplare che forse spazza via l’immagine del boscaiolo di Iron Lake che aveva chiuso la serie anni fa. Guest star dell’episodio sarà David Zayas nei panni di Angel Batista.