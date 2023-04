La porta per Michael C. Hall in Dexter non si è ancora chiusa e nonostante quello che è successo nel sequel New Blood, niente è ancora finito per sempre. Presente ad una convention di fumetti, la Steel City Con, nel fine settimana, l’attore ha rivelato di essere disposto a tornare a vestire i panni del famoso serial killer anche se a questo punto non potrà essere più la sua versione ‘giovane’.

Michael C. Hall è decisamente pronto a tornare come personaggio in uno degli spin-off che Showtime sta sviluppando: “Non credo che sarebbe una buona idea per me interpretare un giovane Dexter a questo punto, penso che quella nave sia salpata anche prima che iniziassimo a girare lo spettacolo, ma sono aperto alla possibilità di essere coinvolto. A questo punto è tutto un po’ teorico, ma sono curioso di vedere cosa escogitano”.

Già nei giorni scorsi abbiamo parlato del franchise in sviluppo, con nuovi possibili spin-off al vaglio di Showtime che sta pensando ad una serie “Young Dexter” o addirittura ad uno spin-off su alcuni dei personaggi più popolari dello show. In particolare, si è spesso parlato di un’altra serie con il Trinity Killer, il grande cattivo della quarta stagione, sebbene Showtime non abbia ancora confermato alcun piano di spin-off.

Infine, arriva quella che sembra un’intenzione reale di Michael C. Hall ovvero calarsi nei panni di Dexter per un possibile film: “Ho imparato a non dire mai mai, ma sento che qualsiasi ulteriore esplorazione del mondo di Dexter avverrà probabilmente sullo schermo televisivo, anche se fanno film per la TV”. Fino a quel momento vi ricordiamo che Dexter e Dexter: New Blood sono in streaming su Paramount+.