Showtime continua a rivelare dettagli sulla sua serie più attesa: una clip minima di appena 9 secondi svela l’identità di Dexter nel revival in arrivo in autunno, una nona stagione annunciata all’inizio del 2021. Poche immagini ma cruciali per identificare il destino del personaggio principale interpretato da Michael C. Hall.

La brevissima clip mostra la nuova identità di Dexter nel revival, quella che ha assunto ormai 8 anni dopo gli eventi del finale della serie originale, dopo essersi ritirato tra i boschi.

L’assassino ora ha una nuova vita nei panni di Jim Lindsay ed è così che incontreremo Dexter nel revival: il giustiziere serial killer è diventato un semplice commesso di un negozio di articoli per la caccia e la pesca, Fred’s. Showtime ne mostra il cartellino da perfetto impiegato in questo breve teaser.

Questa pillola è in linea con le precedenti che Showtime ha diffuso per introdurre il personaggio di Dexter nel revival nelle ultime settimane, tutte di breve durata e dall’atmosfera enigmatica. Il precedente, apparso a fine aprile, mostrava in appena 20 secondi Dexter Morgan in una capanna nel bosco, dalla quale osservava qualcosa che bruciava all’esterno, in un luogo innevato e solitario. Ancora nel teaser precedente, l’antieroe aveva assicurato che non c’è niente di meglio di un “ritorno alle origini“, un doppio senso tra la sua nuova occupazione, ora svelata, e la sua indole di killer vendicatore.

Si sa poco altro di Dexter nel revival da 10 nuovi episodi attualmente in produzione, se non ché sarà Clancy Brown a interpretare il nuovo nemico dell’ex tecnico del dipartimento di polizia di Miami. Questo nuovo format, che arriva dopo il deludente finale dell’ottava stagione, riunisce Michael C. Hall con lo showrunner originale della serie, Clyde Phillips: lo scopo è dare al pubblico il finale ideale che non ha mai avuto. Il rilascio della serie è previsto in autunno.