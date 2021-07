Anche Jennifer Carpenter nel revival di Dexter? Il sogno/incubo di molti si sta avverando e mentre la serie prende forma i punti di domanda si moltiplicano: come far rivivere i morti eccellenti e riportarli ‘in vita’ in questo revival senza rovinare tutto? Il revival di Dexter firmato da Showtime riporterà indietro l’amato serial killer dieci anni dopo il finale di serie e secondo quanto riporta The Hollywood Reporter sembra che anche l’attrice Jennifer Carpenter tornerà nel ruolo di Deb.

Chi ha seguito la serie sa bene che Deb è la sorella di Dexter Morgan e che è stata uccisa nel finale dell’ottava stagione, quello che per tutti è stato il finale di serie in questi anni. L’attrice si unisce a John Lithgow ma il loro ritorno lascia tutti un po’ interdetti: ci toccherà subire una delusione vedendoli in versione fantasma pesare sulla coscienza di Dexter o li ritroveremo in carne ed ossa al fianco di Michael C. Hall?

La possibile risposta a questa domanda arriva da THR che sottolinea il fatto che i due “dovrebbero apparire in scene di flashback”.

Michael C. Hall sarà anche affiancato nel revival da Clancy Brown, che interpreterà il cattivo principale dei nuovi episodi, ovvero Kurt Caldwell. In questo revival di Dexter non ci ritroveremo in Florida come nelle prime nove stagioni, ma nella città di Iron Lake, nello stato di New York. Il revival arriva otto anni dopo che la serie si è conclusa e si porterà dietro anche alcune new entry come Jamie Chung di Lovecraft Country e Oscar Wahlberg di Manchester By the Sea.

Bocche cucite ancora riguardo alla trama anche se lo stesso protagonista ha spiegato che “Molto ha a che fare con il tempo passato.. succederà tutto in tempo reale come se fosse passato tanto tempo da quando è successo il finale”. Il resto è in mano ai posteri, speriamo solo che la sentenza non sia ardua.