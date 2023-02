Il prequel di Dexter è in arrivo. Quello che sembrava un sogno dei fan, finalmente è realtà visto che Showtime ha deciso di confermare l’ordine di una serie che vada alle origini del ‘male’ riportando sugli schermi il mito di Dexter, ma come sarà e da dove partirà questa storia?

Showtime, che sarà presto incorporata in Paramount+, ha confermato di aver ordinato Dexter: Origins, che porterà sugli schermi un giovane Dexter Morgan sui 20 anni “all’inizio della sua transizione nel serial killer vendicatore che abbiamo conosciuto”. La serie ci riporterà quindi negli anni ’80 e sarà ambientata nella Miami devastata dai serial killer e sarà a quel punto che le Origini prenderanno forma “quando Dexter si laureerà al college per entrare a far parte della Miami Metro, dove incontrerà le versioni più giovani di molti dei personaggi che abbiamo conosciuto nel Dexter originale”.

Come se questo non bastasse a far salire l’hype dei suoi fan, ecco che la rete ha rivelato anche che lo show si concentrerà anche sulla famiglia di Dexter, compreso Harry, ancora vivo, e una Deb adolescente. Le due reti Paramount+ con Showtime hanno confermato che stanno “esplorando progetti basati su altri personaggi dell’universo di Dexter “, tra cui, secondo TvLine, un giovane Trinity Killer, originariamente interpretato da John Lithgow.

Lo showrunner di Dexter di lunga data Clyde Phillips si occuperà del progetto: “Non potrei essere più entusiasta di esplorare ed espandere l’universo di Dexter. È un privilegio contemplare di andare ancora più in profondità con questi personaggi complessi e iconici, le storie, i temi e le possibilità che ispirano“.

Dopo l’addio ad un possibile rinnovo della serie incentrata su Harrison di Dexter: New Blood i fan potranno consolarsi così anche se la rete ha precisato che la seconda stagione di New Blood rimane in fase di sviluppo.