And Just Like That… non ha ancora un trailer ufficiale, ma sembra ormai questione di tempo. Durante la cerimonia degli Emmy Awards di domenica 19 settembre sono arrivate le prime immagini video della nuova serie, il revival dell’iconica Sex and The City, concepito come un sequel delle vicende di Carrie Bradshaw & Co.

Un primissimo e breve sguardo a And Just Like That… è contenuto nel promo della campagna HBO Max 2021-22, un nuovo spot per lanciare i prossimi titoli originali della piattaforma, i cosiddetti Max Originals, tra cui figurano Peacemaker, The Sex Lives of College Girls e appunto il revival di Sex and The City. Lo spot include anche qualche frame relativo alle nuovi stagioni dei format HBO Originals Euphoria, Insecure e Curb Your Enthusiasm, tutte destinate a debuttare tra questo autunno e l’inizio del 2022.

Nonostante le brevi immagini di And Just Like That…, il promo contiene già qualche spoiler sul revival: innanzitutto Carrie e Mr. Big stanno ancora insieme, dopo aver superato varie crisi durante i due film della saga (prima l’abbandono all’altare e poi la crisi da vita matrimoniale). E sembrano anche piuttosto felici nella loro quotidianità in una grande casa newyorchese.

Ovviamente il focus di And Just Like That… sarà come sempre sull’amicizia tra le protagoniste, ora alle prese con la vita da cinquantenni in una New York che sta per conoscere la sua prima pandemia. Non a caso il primo frame contenuto nello spot di HBO Max riguarda proprio loro, Carrie, Miranda e Charlotte, orfane di Samantha ma ancora desiderose di affrontare nuove avventure insieme per le vie della Grande Mela. E come sempre l’altro perno della serie sarà la moda (nonostante le foto trapelate dal set abbiano fatto rabbrividire i fan storici per il cambio di stile piuttosto evidente): nel promo Charlotte tiene in mano un vestito di Oscar de La Renta, uno degli stilisti le cui creazioni sono state più usate nella serie originale.

Ecco il promo di HBO Max che presenta And Just Like That…: la voce fuori campo di Sarah Jessica Parker ricorda il titolo della serie, mentre la grafica sottolinea il legame con la serie madre, definendo il revival “un nuovo capitolo di Sex and The City“.

And Just Like That… è ancora in produzione a New York e dovrebbe uscire all’inizio del 2022 su HBO Max: non ha ancora una distribuzione italiana ma potrebbe entrare nel catalogo di Sky e Now visto l’accordo tra i due colossi per la distribuzione dei contenuti della piattaforma di proprietà di Warnermedia (in virtù del quale HBO Max non arriverà in Italia prima del 2025).