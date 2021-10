L’uscita di And Just Like That ora è ufficiale: la serie spin-off di Sex and The City, con le stesse protagoniste meno la travolgente Samantha, debutta entro l’anno su HBO Max e sarà una delle grandi attrazioni della piattaforma dopo il debutto del servizio streaming in Europa, previsto per il 26 ottobre.

L’annuncio dell’uscita di And Just Like That è arrivato al termine di un video promozionale in cui la protagonista e produttrice esecutiva Sarah Jessica Parker ricorda l’appuntamento con l’arrivo di HBO Max in diversi Paesi europei a fine ottobre (Italia esclusa a causa dell’accordo di esclusiva tra Sky e HBO, come vi avevamo spiegato in precedenza). Il video in cui la Carrie di Sex And The City diventa testimonial del nuovo servizio streaming di WarnerMedia termina con un disclaimer che annuncia l’uscita di And Just Like That per il prossimo dicembre: non c’è ancora una data specifica né il dettaglio sulla distribuzione degli episodi, che potrebbero essere rilasciati settimanalmente, ma perlomeno l’orizzonte del debutto è stato tracciato.

L’uscita di And Just Like That – definita dalla logline “un nuovo capitolo di Sex And The City“ per ancorare il nuovo format all’iconica serie di Darren Star – è stata ufficializzata con la condivisione di nuove immagini dal backstage della serie, ancora in produzione a New York. Dalle immagini traspare la voglia di recuperare l’atmosfera glamour della serie madre, ma anche quella di raccontare un periodo nuovo della vita delle protagoniste: Carrie, Miranda e Charlotte sono di nuovo insieme tra i locali della Quinta Strada di Manhattan, ormai cinquantenni alle prese con vite molto diverse da quelle da single in cerca di avventure e d’amore nella serie originale.

L’uscita di And Just Like That a pochi mesi dall’inizio delle riprese, partite solo la scorsa estate, sarà un volano per il progetto di diffusione di HBO Max nei mercati dei Paesi europei. In Italia la serie dovrebbe approdare su Sky in virtù dell’esclusiva che lega i due colossi fino al 2025.