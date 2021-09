I Gemelli di Guidonia imitano i Bee Gees e bissano il successo. È quando accaduto nella seconda puntata di Tale E Quale Show 2021 andata in onda ieri sera, venerdì 24 settembre, in una serata in cui abbiamo visto Alba Parietti vestire i panni di Damiano dei Maneskin e Pierpaolo Pretelli di Sangiovanni. Nel primo caso i giudici hanno dissentito in modo unanime, nel secondo non hanno nascosto un certo entusiasmo. Il clou, tuttavia, è stato raggiunto quando i Gemelli di Guidonia hanno portato la loro imitazione dei Bee Gees con il grande classico How Deep Is Your Love.

I Gemelli di Guidonia imitano i Bee Gees

I Gemelli di Guidonia imitano i Bee Gees e, di nuovo, mettono tutti d’accordo. Non soltanto perché si classificano al primo posto, ma perché anche nella prima puntata hanno interpretato un trio con grande professionalità indossando i panni di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro in Mille.

How Deep Is Your Love è un grande classico dei Bee Gees, e i gemelli di Guidonia avevano anticipato che si stavano esercitando nei falsetti per la prossima esibizione. Ai microfoni di Fanpage il trio trasuda entusiasmo: “Erano [i Bee Gees, ndr] tre fratelli come noi e questa cosa ci colpisce ancora di più perché ci riconosciamo”. Con un grande impegno nel trucco e nella performance, i Gemelli di Guidonia imitano i Bee Gees e si calano perfettamente nella parte.

Il verdetto dei giudici

Unanime è stato il consenso dal tavolo dei giudici. Grande l’attestazione di stima di Loretta Goggi:

“Complimenti al trucco, hanno dei lineamenti molto precisi. Il lavoro del truccatore è incredibile. Detto questo diciamo che sono stati bravissimi. Hanno fatto una cosa bellissima e pulita. Hanno fatto una roba da ‘chapeau'”.

Cristiano Malgioglio fa un piccolo appunto sulla qualità del canto, ma non nasconde il suo plauso:

“Avrei giocato di più sul falsetto ma sono stati grandi. Per me sono bravi perché il falsetto è più difficile per gli uomini che per le donne. Io faccio entrambe le cose”

Ora, mentre i Gemelli di Guidonia imitano i Bee Gees pensano anche a uno show esclusivo: “Un nostro desiderio, ma andiamo avanti a piccoli passi”, dicono i tre fratelli a Fanpage senza aggiungere altro.