Tensioni e incomprensioni per Alessandra Mussolini a Tale E Quale Show 2022. L’ex europarlamentare, durante le prove di lunedì 24 ottobre, si trovava in sala trucco per prepararsi all’esibizione che venerdì 28 l’avrebbe vista nei panni di Sophia Loren. La Mussolini, però, ha abbandonato le prove.

Alessandra Mussolini lascia le prove di Tale E Quale Show 2022

La notizia è arrivata dal suo agente Nando Moscariello, che nelle storie Instagram ha scritto: “Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren”.

Secondo Davide Maggio la Mussolini avrebbe lasciato in anticipo le prove allontanandosi dallo studio di via Nomentana. Le speculazioni si sono rincorse. L’ex politica, in altre occasioni, non si è tirata indietro dal vestire i panni della diva de La Ciociara, come quando nel salotto di Barbara D’Urso ha riproposto la scena di Pane, Amore e Fantasia sulle note di Mambo Italiano.

La spiegazione è arrivata poco dopo dalla diretta interessata, su Instagram, dove ha dichiarato:

“Allora la situazione è questa, non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con tutta la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre”.

Quindi:

“Ringraziando Dio loro adesso hanno capito che io non intendo proprio farlo. Mi sono tolta proprio tutto. Abbiamo fatto le prove, loro avevano già la parrucca e tutto, hanno fatto finta di mettermela in testa e io me la sono messa e ma la sono tolta. Manco l’abbiamo tagliata e quindi è così. La situazione attuale è questa e non mi va di fare l’imitazione così, questo è tutto”.

Alessandra Mussolini a Tale E Quale Show si è distinta per le sue interpretazioni di Lady Gaga (Bad Romance) e Milva (La Filanda).

Continua a leggere su optimagazine.com