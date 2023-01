A poche ore dall’inizio della nuova stagione, ecco gli ospiti di Tali E Quali 2023. Con questo programma Carlo Conti ripropone il format di Tale E Quale Show, ma al posto dei vip i concorrenti sono artisti sconosciuti. Tali E Quali 2023 andrà in onda per cinque puntate a partire da questa sera, sabato 7 gennaio 2023.

La giuria di Tali E Quali 2023 sarà la stessa di Tale E Quale, con Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni puntata ci sarà un superospite in veste di quarto giurato, ad eccezione della puntata di questa sera.

Oggi, infatti, il quarto giurato sarà Alessia Marcuzzi che coglie l’occasione per lanciare il suo nuovo programma Boomerissima in onda dal 10 febbraio; il quinto posto in giuria è di Teo Teocoli, che per la prima puntata si presenta nei panni di Adriano Celentano, la sua imitazione di maggiore successo.

Concorrenti fuori gara saranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, già coppia fissa in Tale E Quale Show. Come già detto, i concorrenti che si sfideranno nelle imitazioni saranno sconosciuti, e sul loro nome e su quello degli artisti che verranno imitati c’è ancora mistero.

La Gazzetta Del Mezzogiorno anticipa che da Bari arrivano i Sopravvissuti E Sopravviventi, cover band di Luciano Ligabue che nel format di Carlo Conti vestirà, appunto, i panni del rocker di Correggio. Tra gli addetti ai lavori, resta invariata la squadra dei vocal coach con Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, rimane anche la actor coach Emanuela Aureli.

Per le prime quattro puntate presso lo studio Fabrizio Frizzi si sfideranno 11 concorrenti, fino alla puntata finale in cui verrà decretato il vincitore.

Concorrenti, canzoni e ospiti di Tali E Quali 2023 andranno in onda questa sera alle 21:25 su Rai 1.

