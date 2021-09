I Gemnelli Guidonia imitano Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti a Tale E Quale Show 2021 e lo fanno talmente bene da generare confusione. O meglio, il trucco di chi vestiva i panni della cantante di Cavriago e ne ripeteva i gesti, ha incantato il giudice Cristiano Malgioglio al punto di far scoppiare la gaffe.

Fedez ringrazia ironicamente la Rai

Inevitabilmente il brano in gara è stato Mille, la super hit che ha vinto su tutte le altre canzoni proposte come tormentone dell’estate. Un trucco accurato e un’interpretazione studiatissima sulle movenze del trio hanno fatto ottenere al trio – divenuto famoso con Edicola Fiore di Rosario Fiorello – il plauso unanime.

Un plauso che arriva anche da Fedez (quello vero), che nelle storie di Instagram scrive: “mio figlio è confuso” mentre inquadra il suo imitatore, poi lancia una frecciatina ironica alla Rai: “Grazie per non avermi fatto i capelli bianchi”, scrive, e conclude: “Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene” riferendosi sottilmente alle polemiche degli ultimi mesi a seguito dei fatti del del Primo Maggio.

La gaffe di Cristiano Malgioglio

Il trio comico ha mandato in tilt il severissimo giudice Cristiano Malgioglio, che probabilmente non si è accorto che la Orietta Berti non era quella vera. Dopo l’esibizione, infatti, Malgioglio si è rivolto all’interprete della cantante di Cavriago come se fosse l’originale: “Volevo dire a Orietta, per caso. Ovviamente tu lo sai, noi ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato un grandissimo… “, e Carlo Conti lo ha interrotto: “Non è quella originale, è un’imitazione”, e Cristiano è esploso in una risata fragorosa.

