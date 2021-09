Alba Parietti imita Damiano dei Maneskin e non piace ai giudici. La seconda puntata di Tale E Quale Show 2021 ha visto la conduttrice televisiva ed ex attrice vestire i panni del frontman della band attualmente sulla cresta dell’onda dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest. Il brano scelto per la competizione, ovviamente, è stato Zitti E Buoni, ma dal tavolo dei giudici è arrivato il dissenso.

Alba Parietti imita Damiano dei Maneskin

Mentre Alba Parietti imita Damiano dei Maneskin qualcuno si è tappato le orecchie. È stato Cristiano Malgioglio, già severo con la Parietti durante la prima puntata dopo l’imitazione di Loredana Bertè con il brano Cosa Ti Aspetti Da Me. Il cantautore e opinionista televisivo ha indossato la sua cuffia e ha voltato le spalle all’esibizione, mentre la Parietti lo sfidava guardandolo in faccia sui versi: “Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla”.

La performance, in effetti, non è stata brillante. Alba Parietti è stata truccata pesantemente per somigliare al cantante dei Maneskin, ma la voce non era affatto vicina allo stile di Damiano. Zitti E Buoni non è certo un brano facile da cantare, sia per il fiato impiegato dal frontman della band romana che per il timbro e il graffiato che ricorre specialmente nel ritornello.

Il commento di Cristiano Malgioglio

Severo ma più pacato il commento di Giorgio Panariello:

“Qua chi è veramente fuori di testa è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantante come Damiano dei Maneskin ad Alba Parietti penso che sia stata una sfida troppo forte per lei. Ho visto di peggio però”.

Il momento più alto dell’esibizione è stato però quello in cui si sarebbe dovuto pronunciare Cristiano Malgioglio, che ha esordito con: “Male, male, male” per poi aggiungere:

“Io amo molto Alba, noi siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco. Non uso aggettivi, ma stasera è stata terrificante. Una donna che imita un uomo? Sei stata terrificante, ma anche coraggiosa! Settimana prossima sai chi dovresti imitare? Mick Jagger! Un consiglio da amico? Cantare Je T’aime… Moi Non Plus”.

Più moderata Loretta Goggi, che ha riconosciuto la difficoltà della performance: “Ti sei mossa bene”, ha detto la voce di Maledetta Primavera sostenendo che tutto sommato Alba Parietti fosse intonata nonostante la differenza abissale tra il suo timbro e quello di Damiano David.