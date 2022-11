Antonino Spadaccino vincitore di Tale e Quale Show 2022, questo è il responso di questa intensa edizione del programma di Carlo Conti che continua a navigare bene in termini di ascolti e di commenti social al venerdì sera continuerà a farlo con lo speciale torneo al via la prossima settimana.

Anche ieri sera il pupillo di Maria de Filippi e grande amico di Emma Marrone, è salito sul palco con il suo timbro graffiante portando a casa un’ottima performance nei panni del maestro Riccardo Cocciante stregando il pubblico a casa e quello presente in studio che per lui si è alzato in piedi.

Ecco i suoi ringraziamenti a fine puntata:

Alla fine di questo lungo e tortuoso percorso, Antonino Spadaccino finisce in vetta alla classifica con 414 punti, seguito a ruota da Andrea Dianetti e i suoi 397 mentre a chiudere il podio ci pensa Gilles Rocca con i suoi 373 punti. A loro si uniscono Elena Ballerini con 347 punti, Claudio Lauretta con 345 punti, Valentina Persia 344 punti, Rosalinda Cannavò 312, Alessandra Mussolini 298 punti, Samira Lui 274 punti, Paolantoni e Cirilli 223 punti e Valeria Marini 221 punti.

Paolantoni e Cirilli non sono riusciti a lasciare la coda della classifica ma sicuramente questa edizione verrà ricordata per le loro divertenti performance tant’è che per il popolo dei social sono loro i vincitori morali di questa edizione. Tale e Quale Show non finisce qui perché venerdì 18 novembre prenderà il via il Torneo dei campioni con Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Elena Ballerini, Gilles Rocca, Andrea Dianetti e Antonino Spadaccino.

A loro si uniranno gli ex Francesca Alotta, Dennis Fantina (al posto di Ciro Priello impegnato a teatro), i Gemelli di Guidonia, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.