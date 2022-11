Il vincitore di Tale e Quale Show nel torneo del 18 novembre è già noto. Arriva in rete grazie alle anticipazioni di TVBlog e porta con sé anche la classifica della serata.

Nel torne di Tale e Quale Show sono in competizione i vincitori delle ultime edizioni del programma condotto da Carlo Conti su Rai1, tra questi anche Antonio Spadaccino – ex Amici di Maria De Filippi e vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Dalle anticipazioni disponibili in rete sembra proprio che vincerà lui la sfida che lo vede in competizione con Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia, Rosalinda Cannavò, i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Ci sarà inoltre Dennis Fantina in sostituzione di Ciro Priello, impegnato in teatro.

Il vincitore di Tale e Quale Show nel torneo 2022

Il vincitore di Tale e Quale Show nel torneo 2022 è Antonino Spadaccino, nei panni di Marco Masini. Da TVBlog inoltre apprendiamo la classifica della serata. Il podio vede protagonisti Valentina Persia, al secondo posto, e Andrea Dianetti al terzo. A pari merito Gilles Rocca, che si aggiudica un’altra medaglia di bronzo.

Dennis Fantina si è classificato solo penultimo, precedendo di una posizione Stefania Orlando che con l’imitazione di Caterina Caselli si è posizionata ultima.

La giuria del torneo di Tale e Quale Show ha visto protagonisti Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa, svelato anche questo da TVBlog. Il sito segnala la presenza di Cirilli e Paolantoni al fianco della giuria titolare e la presenza di Alba Parietti.