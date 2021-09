Pierpaolo Pretelli imita Sangiovanni sulle note della hit Malibu e convince i giudici. È successo ieri sera, venerdì 24 settembre, durante la seconda puntata di Tale E Quale Show 2021 condotto da Carlo Conti. Nella stessa puntata ci sono state forti emozioni, come il momento in cui Alba Parietti ha cantato Zitti E Buoni dei Maneskin nei panni del frontman Damiano David facendo strage tra i giudici, particolarmente Malgioglio che ha usato il termine “terrificante” per descrivere la performance.

Pierpaolo Pretelli imita Sangiovanni

Diversamente è andata con l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli che ha indossato i panni della nuova stella di Amici di Maria De Filippi per portare in gara il singolo più famoso dell’artista. Malibu contenuto nell’EP Sangiovanni (2021) e non certo facile da interpretare, se consideriamo la metrica e quell’indie-rap che è tipico degli artisti contemporanei, specialmente quando provengono dai talent show.

L’esibizione di Pierpaolo Petrelli nei panni di Sangiovanni ha convinto i giudici e non solo: il popolo dei social si è schierato a favore di Pierpaolo ribadendo a più riprese che imitare il cantautore vicentino “non è facile” e che Pierpaolo “ci è riuscito alla perfezione”. In effetti la performance ha superato di gran lunga la sufficienza, mettendo d’accordo tutti i giudici.

Il commento di Loretta Goggi

Il consenso è arrivato unanime anche dal tavolo dei giudici. Giorgio Panariello ha scherzato sul trucco e sulla differente fisicità tra l’originale e il suo imitatore: “Sono interessato a sapere chi ha fatto il trucco, lo trovo parecchio più piccolo“.

Soddisfatta Loretta Goggi, che oltre ad apprezzare Sangiovanni come artista ha riconosciuto l’impegno di Pierpaolo Pretelli nell’avvicinarsi il più possibile all’artista. Ecco il suo commento:

“Ho fatto un’estate con la musica di Sangiovanni nelle orecchie e mi domando come abbia fatto Pierpaolo ad imparare tutte le parole. Non era facile ed è stato bravo e gradevole”.