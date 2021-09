L’addio a Derek in Grey’s Anatomy è uno degli aspetti della serie più approfonditi dal libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, in cui la giornalista Lynette Rice racconta 16 anni di retroscena dal medical drama più longevo di sempre.

Come noto l’addio a Derek in Grey’s Anatomy si è consumato nella stagione 11 con la morte del personaggio, a causa di problemi sul set con l’attore Patrick Dempsey: lo stesso libro ha rivelato che l’interprete di McDreamy era stanco dei ritmi massacranti della produzione e addirittura col suo comportamento “terrorizzava” i colleghi e i reparti tecnici creando un ambiente di lavoro esasperante.

Quando l’addio a Derek in Grey’s Anatomy è diventato un’ipotesi concreta, si è cercato il modo migliore per favorire la sua uscita di scena senza rovinare quanto realizzato fino a quel momento. L’ex produttore esecutivo James Parriott ha raccontato nel libro di aver lavorato su tre diverse ipotesi per il personaggio di Dempsey, nell’incertezza di come sarebbero andate le cose: fino all’ultimo, infatti, non era chiaro se ci fossero margini per la sua conferma nello show o se la rottura fosse inevitabile. Di conseguenza gli sceneggiatori avevano pensato a delle trame che potessero allontanare i personaggi di Derek e Meredith: lo scopo, tristemente, era permettere a Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo di lavorare separatamente sul set, di girare insieme il meno possibile visti i loro contrasti insanabili.

Prima dell’addio a Derek in Grey’s Anatomy con la sua morte, infatti, il personaggio era già stato allontanato da Seattle e mandato a Washington con l’escamotage di un progetto di mappatura del cervello finanziato dal governo degli Stati Uniti. Questa storyline serviva ad implementare uno dei “tre diversi scenari” immaginati per il personaggio di Derek, spiega Parriot.

Non sapevamo se sarebbe stato in grado di negoziare la sua buon’uscita. Avevamo un’intera trama in cui lo avremmo tenuto a Washington, DC, in modo da poterlo separare dal resto dello spettacolo. Non avrebbe dovuto lavorare di nuovo con Ellen. Poi avevamo quello in cui lui torna, non muore, e avremmo dovuto capire quale sarebbe stata la relazione di Derek con Meredith. Poi c’era quello che abbiamo fatto. Era abbastanza pazzesco. Non sapevamo come sarebbe andata a finire. Alla fine è stato deciso che riportarlo indietro sarebbe stato troppo difficile per gli altri attori. Lo studio ha semplicemente detto che avrebbe porato più problemi di quanto ne valesse la pena e ha deciso di andare avanti.

Sull’addio a Derek in Grey’s Anatomy si è pronunciata anche Stacy McKee, storica produttrice esecutiva e sceneggiatrice della serie: dal suo punto di vista lo scenario della morte era l’unico possibile in quella situazione, perché niente avrebbe giustificato un allontanamento di Shepherd dalla sua famiglia.

Non credo ci fosse modo di uscirne senza che morisse. Lui e Meredith erano una coppia così incredibilmente unita a quel punto. Sarebbe stato completamente fuori dal personaggio fagli lasciare i suoi figli. Non c’era via d’uscita che avrebbe onorato quel personaggio se non la sua morte.

L’addio a Derek in Grey’s Anatomy sembra essere stato accolto con favore da Patrick Dempsey, che ha dichiarato di non ricordare la data esatta in cui ha ricevuto la notizia che il suo personaggio sarebbe morto, ma di averla accolta come una naturale conclusione del suo percorso:

Forse febbraio o marzo. È stata solo una progressione naturale. E il modo in cui tutto si stava svolgendo in modo molto organico, del tipo: “Okay! Questo è ovviamente il momento giusto”. Le cose sono accadute molto rapidamente. Del tipo: “Oh, è così che andrà a finire.

La decisione sull’addio a Derek in Grey’s Anatomy è stata presa da Shonda Rhimes in accordo con ABC Studios: la showrunner ha stabilito che sarebbe morto nell’episodio 21 della stagione 11, anche se Dempsey aveva recentemente siglato un rinnovo biennale del contratto con la produzione. La Rhimes ha scritto una sceneggiatura che ritraeva il personaggio come un eroe, facendolo morire per un episodio di malasanità dopo aver salvato diverse persone coinvolte in un incidente automobilistico. Dempsey ha dichiarato di non aver mai visto l’episodio della sua morte. Negli anni i conflitti sono rientrati e nella stagione 17 l’attore è tornato come guest star in un arco di episodi per lanciare un messaggio di speranza e resilienza in una trama incentrata sul Covid.

Oltre all’addio a Derek in Grey’s Anatomy, il libro ha affrontato altri divorzi burrascosi tra attori e produzione, in particolare i casi di Katherine Heigl e Justin Chambers (Izzie ed Alex nella serie).