Sono stati comunicati gli ospiti dei Seat Music Awards il 10 settembre su Rai1. Stasera, in diretta dall’Arena di Verona, vedremo il secondo appuntamento con i Seat Music Awards. Per questa edizione è l’ultimo, dopo la serata di ieri che ha visto trionfare sul palco tanti ospiti per raccogliere i premi legati alle vendite di singoli ed album.

A condurre i Seat Music Awards sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada che per queste due serate accoglieranno sul palco numerosi ospiti del mondo della musica e non solo. Tra i più attesi di ieri anche Alessandro Cattelan che ha presentato il suo show, Da Grande, e Amadeus, alla guida del prossimo Festival di Sanremo.

Chi si aspettava conferme sulla città e sul conduttore dell’Eurovision Song Contest 2022 in Italia è rimasto purtroppo deluso: la partecipazione di Cattelan all’evento non ha previsto alcun annuncio sul programma dedicato alla musica che il prossimo anno si terrà in Italia. Bisognerà attendere ancora, anche eventuali conferme sul fatto che si proprio Cattelan la persona scelta per ala conduzione dello show, forse con Chiara Ferragni.

Ligabue ha annunciato una docu-serie per la Rai e non sono mancati premi per gli artisti italiani più apprezzati del momento.

Stasera vedremo sul palco artisti come Annalisa e Blanco, oggi al debutto con il suo primo album. Ci saranno Baby K e Deddy ma anche Emma e Diodato. Nel cast del secondo appuntamento Shade e i Negramaro, Mace ed Elettra Lamborghini oltre a molti altri.

Di seguito l’elenco completo.

VENERDÌ 10 SETTEMBRE

ANNALISA, ELEONORA ABBAGNATO, AUTOGOL DJ MATRIX FEAT. ARISA E LUDWIG, BABY K,

LOREDANA BERTÈ, BLANCO, BOOMDABASH, CAPO PLAZA, COLAPESCE e DIMARTINO, DEDDY,

FRED DE PALMA, DIODATO, EMMA, EMIS KILLA & JAKE LA FURIA, ERNIA, FRANCESCO GABBANI,

LORETTA GOGGI, GUÈ PEQUENO, IL TRE, IRAMA, ELETTRA LAMBORGHINI, MACE, NEGRAMARO,

NOEMI & CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RKOMI, ROCCO HUNT & ANA MENA,

FEDERICO ROSSI, MARA SATTEI, SHABLO, SHADE, TAKAGI&KETRA & GIUSY FERRERI, TANCREDI